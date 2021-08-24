Об указании в декларации на товары и статистической декларации сведений о документе, подлежащем регистрации в соответствии с валютным законодательством

В соответствии с абзацем третьим подпункта 1.16 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке исполнения внешнеторговых договоров» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 8 июля 2021 г. № 265) в соответствии с каждым заключенным внешнеторговым договором резиденты обязаны указать в декларации на товары, а в случае, когда совершение таможенных операций не производится – в статистической декларации регистрационный номер валютного договора, подлежащего регистрации в соответствии с валютным законодательством.

Заключенные до 09.07.2021 валютные договоры, обязательства по которым не исполнены в полном объеме, регистрируются в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 постановления правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37 «О регистрации резидентами валютных договоров».

При указании в декларации на товары (корректировке декларации на товары) (далее – ДТ, КДТ) либо в статистической декларации (корректирующей статистической декларации) (далее – СД, КСД) сведений о документе, подлежащем регистрации в соответствии с валютным законодательством, предлагаем руководствоваться следующим.

Под кодом вида документа «03031» согласно классификатора видов документов и сведений, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 (приложение 8):

— в графе 44 КДТ (при внесении изменений (дополнений)[1] в сведения, заявленные в ДТ, зарегистрированных по 08.07.2021 включительно)

указывается регистрационный номер сделки, подлежавшей регистрации в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату регистрации ДТ, либо вносится запись «Регистрация сделки не требуется» в случае, когда в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату регистрации ДТ, сделка не подлежала регистрации;

— в графе 44 ДТ (КДТ – при внесении изменений (дополнений)1 в сведения, заявленные в декларации на товары, зарегистрированные с 09.07.2021)

указывается регистрационный номер валютного договора, подлежащего регистрации в соответствии с валютным законодательством, действующим на

дату регистрации ДТ, либо вносится запись «Валютный договор не подлежит регистрации» в случае, когда в соответствии с валютным законодательством, действующим на дату регистрации ДТ, валютный договор не подлежит регистрации;

— в графе 22 СД (КСД), представляемой в отношении отгрузок (поступлений) товаров, осуществленных по 08.07.2021 г. включительно,

указывается регистрационный номер сделки, подлежавшей регистрации в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату отгрузки (поступления) товара, либо вносится запись «Регистрация сделки не требуется» в случае, когда в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату отгрузки (поступления) товара, сделка не подлежала регистрации;

— в графе 22 СД (КСД), представляемой в отношении отгрузок (поступлений) товаров, осуществленных с 09.07.2021 г.,

указывается регистрационный номер валютного договора, подлежащего регистрации в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату отгрузки (поступления) товара, либо вносится запись «Валютный договор не подлежит регистрации» в случае, когда в соответствии с валютным законодательством, действовавшим на дату отгрузки (поступления) товара, валютный договор не подлежал регистрации.

________________________________________

[1] с учетом пункта 6 Порядка заполнения корректировки декларации на товары, утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. № 289

Главный инспектор отдела идеологической работы

Артем Александрович Скробот