Важно знать индивидуальному предпринимателю, нотариусу, адвокату, самозанятому лицу об уплате обязательных страховых взносов и формированию страхового стажа за 2020 год

Обязательные страховые взносы необходимо уплатить не позднее 1 марта 2021 года . В случае если деятельность велась весь год, для ИП, адвокатов, нотариусов минимальный размер взносов за 2020 год составляет 1584,40 руб., для самозанятых лиц минимальный размер взносов за 2020 год составляет 1312,78 руб.

Если имеются периоды неосуществления деятельности необходимо рассчитать сумму взносов с учетом периодов неосуществления деятельности (калькулятор для расчета размещен на сайте ФСЗН).

Уплата обязательных страховых взносов гарантирует включение периодов деятельности в страховой стаж для назначения пенсии. В соответствии с законодательством, назначение пенсии осуществляется при наличии минимального размера страхового стажа (в 2021 году 18 лет).

Периоды осуществления и неосуществления предпринимательской деятельности, суммы обязательных страховых взносов за периоды деятельности отражаются плательщиком самостоятельно в индивидуальных сведениях по форме персонифицированного учета (форма ПУ-3) и представляются в органы Фонда для их занесения в индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.

Индивидуальные сведения по форме ПУ-3 должны быть представлены не позднее 31 марта 2021 года .

Для заполнения формы ПУ-3 необходимо использовать программный комплекс (ПК) «Ввод ДПУ», предназначенный для подготовки документов персонифицированного учета и последующего их представления в орган Фонда.ПК «Ввод ДПУ» размещен на сайте Фонда в разделе «Программное обеспечение».

Доступны четыре способа представления формы ПУ-3:

СПОСОБ 1. Упрощенный – применяется в случае отсутствия у плательщика периодов неосуществления деятельности и отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов за отчетный период (форма ПУ-3 заполняется инспектором Фонда). Для ИП, адвокатов, нотариусов в случае отсутствия в 2020 году периодов неосуществления деятельности и отсутствия задолженности по уплате обязательных страховых взносов за 2020 год (за 2020 год уплачена сумма, не ниже 1584,4 руб. в случае осуществления деятельности в течение всего года либо ниже 1584,4 руб. на основании заявленных в орган Фонда льготных периодах–например: работа по трудовому договору, учеба и др.) формаПУ-3 может заполняться инспектором Фонда.

СПОСОБ 2. Нарочно: предоставление документов инспектору Фонда –применяется при отсутствии у плательщика ЭЦП и атрибутного сертификата Фонда. Заполненная формаПУ-3 представляется в электронном формате (файл в формате .txt с приложением документов на бумажных носителях, заверенных собственноручной подписью плательщика) в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика взносов.

СПОСОБ 3. Автоматизированный: предоставление документов в Фонд осуществляется дистанционно через ПК «Ввод ДПУ» –применяется при наличии у плательщика ЭЦП и атрибутного сертификата Фонда. Заполненная форма ПУ-3 представляется дистанционно в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП)–электронный сервис «Предоставление данных на портал Фонда» (услуга доступна в ПК «Ввод ДПУ», см. п.8-9 руководства пользователя ПК «Ввод ДПУ»).

СПОСОБ 4. Автоматический: предоставление документов в Фонд осуществляется дистанционно через личный кабинет на портале Фонда –применяется при наличии у плательщика ЭЦП и атрибутного сертификата Фонда, заполненнаяформаПУ-3формируется в автоматическом режиме по запросу плательщика ипредставляется дистанционно в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) –электронныйсервис«Автоматическое формирование индивидуальных сведений по форме ПУ-3»(услуга доступна в личном кабинете плательщика в разделе «Справочно-информационные сервисы» на портале Фонда).

Консультацию по заполнению можно получить в отделе организации персонифицированного учета Миноблуправления Фонда (тел.375-78-30, 301-13-33, 375-37-66) и в районном отделе Фонда по месту регистрации.

Также по возникающим вопросам можно обращаться в многофункциональный центр обслуживания. Телефон: 8(017)352-05-01; e-mail: kao@minsk.ssf.gov.by.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.