Областной День охраны труда прошел на базе филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»

2021 год объявлен Годом безопасного труда в энергетике. Традиционно в организациях отрасли, безопасности в которой уделяется повышенное внимание в рамках тематического года, проходит областной День охраны труда. 23 июня такое мероприятие было организовано на базе филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» — ведущего предприятия энергетической отрасли столичного региона.

Участниками областного Дня охраны труда стали члены комиссий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Минском областном исполнительном комитете, заместители председателей райисполкомов столичного регионы, представители различных организаций.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор филиала «ТЭЦ-5» Владимир Кишко. Он рассказал об истории предприятия, перспективах развития.

Затем хозяева пригласили гостей на экскурсию по ТЭЦ, перед которой, как это и положено, провели инструктаж по технике безопасности.

Работа в энергетической отрасли — это труд в условиях повышенной опасности. На работников может воздействовать целый ряд вредных факторов: повышенный шум, вибрация, электромагнитное излучение и сам электрический ток. В этом участники мероприятия и смогли убедиться во время экскурсии. Гости посетили котельное и турбинное отделение, блочный щит управления энергоблока №2, класс технической учебы, здравпункт. И на каждом участке акцент делался на проводимой работе по охране труда.

О том, что на ТЭЦ-5 сложилась эффективная система обеспечения безопасных условий труда, свидетельствует тот факт, что с 2007 года на предприятии не было ни одного случая производственного травматизма. Об этом и других положительных аспектах в организации работы по охране труда в филиале «ТЭЦ-5» во время пленарного заседания рассказал главный инженер предприятия Валерий Дегтярев. Он подробно остановился на осуществлении общественного контроля над соблюдением законодательства об охране труда, основных направлениях работы по профилактике травматизма и других важных моментах.



Во время пленарного заседания речь шла об актуальных для отрасли энергетики проблемах в области охраны труда. В частности, предметом обсуждения стали обстоятельства конкретных несчастных случаев, произошедших на предприятиях при эксплуатации производственного оборудования. Разговор о существующих проблемах получился острый. Было понятно, что тема эта болезненная. На всех предприятиях отрасли проводится большая работа по обеспечению безопасных условий труда, в это вкладываются огромные средства. Однако несчастные случаи происходят. И где недоработки — нужно разбираться.

В числе запланированных в рамках областного Дня охраны труда мероприятий было несколько тематических выставок. Так, в экспозиции, которую организовал филиал «ТЭЦ-5», были представлены средства индивидуальной защиты, которыми обеспечены работники предприятия. И участники областного Дня охраны труда смогли убедиться, насколько серьезно здесь подходят к этому вопросу.



В управлении по труду, занятости и социальной защите районного исполнительного комитета считают, что внимательное отношение к вопросам охраны труда нужно формировать с детства. И одной из форм работы в этом направлении является конкурс детских рисунков на тему «Мое будущее — безопасность труда моих родителей», который на протяжении ряда лет управление организует в учреждениях образования, летних оздоровительных лагерях. Для участников областного Дня охраны труда была представлена подборка рисунков, авторами которых являются воспитанники районного центра творчества детей и молодежи «Світанак».



В завершение мероприятия прошел обмен мнениями. Его участники говорили о том, что встреча была полезной, и есть над чем задуматься.

Наталья ПАРХОМЧИК.