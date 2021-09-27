Областной фестиваль-ярмарка «Дажынкі – 2021» прошел в Копыле

В этом году в Минской области собрано 1 миллион 630 тысяч тонн зерна. В ходе уборочной кампании 627 экипажей стали тысячниками, 95 экипажей намолотили более 2 тысяч тонн зерна, 12 – превысили намолот в 3 тысячи тонн.

Центральным мероприятием праздника стала торжественная церемония награждения победителей областного соревнования по уборке урожая. В этом году районами-победителями были признаны: Несвижский – 1 место, Дзержинский – 2 место, Минский – 3 место.

Награды получили и лучшие работники агропромышленного комплекса. Благодарностью председателя Минского областного исполнительного комитета был отмечен Владимир Мазуренок – тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного филиала «Дричин» открытого акционерного общества «Минский молочный завод №1». Грамоту Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса получил Олег Рудый – тракторист-машинист коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агросимвол». Награда за многолетний плодотворный труд была вручена комбайнеру государственного предприятия «Голоцк» Александру Черношею, в копилке трудовых достижений которого 32 уборочные кампании.

В день праздника в центре Копыля развернулась большая ярмарка, где можно было полюбоваться изделиями народных умельцев, приобрести товары производителей столичного региона, на концертных площадках посмотреть выступления творческих коллективов. Для участников праздника был организован вест «Дажынкі – 2021», в финале которого были разыграны два планшета, телевизор и холодильник. Результат розыгрыша стал действительно невероятным: стазу два приза, холодильник и телевизор, уехали в Пуховичский район!

Наталья ПАРХОМЧИК.