Областной педагогический автопробег «Память сердца» состоится 22 июня

Педагогические работники учреждений образования центрального региона 22 июня станут участниками областного автопробега «Память сердца». Подробности МЛЫН.BY рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В мероприятии, посвященном 80-летию начала Великой Отечественной войны, примут участие педагоги Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Вилейского, Молодечненского, Минского, Крупского, Борисовского, Смолевичского, Логойского, Пуховичского, Червенского районов и города Жодино.

Старт автопробега будет дан в Несвиже, Вилейке, Крупках, Логойске, Пуховичах и Червене, он начнется с возложения цветов к памятникам павших в годы Великой Отечественной войны в тех населенных пунктах, где проживают участники. По мере следования к колоннам будут присоединяться педагоги других районов.

Основной точкой сбора участников областного автопробега станет мемориальный комплекс «Курган Славы». Здесь пройдет митинг-реквием, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдет Минута молчания и состоится возложение цветов.

Программа

7:45 — возложение цветов к памятникам павших в годы Великой Отечественной войны в населенных пунктах, где проживают участники

8:00 — старт областного автопробега (Несвиж, Вилейка, Крупки, Логойск, Пуховичи, Червень)

8:00 — 11:35 — движение колонн по шести маршрутам, возложение цветов

11:40 — митинг-реквием у Кургана Славы

12:00 — Минута молчания

Источник МЛЫН.BY