Обновленное оборудование позволяет быстрее выполнять лабораторные исследования

В клинической лаборатории Марьиногорской ЦРБ в последние несколько лет произошло практически полное обновление оборудования. Были установлены новые анализаторы, которые значительно ускорили процесс выполнения анализов, практически исключили человеческий фактор в этом сложном процессе и дали возможность расширить перечень выполняемых исследований. Значимость проведенного обновления стала понятна в полной мере в текущем году, когда в нашу жизнь буквально ворвался коронавирус…

— Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно просто проанализировать нашу статистику, — говорит заведующая лабораторией Марьиногорской ЦРБ Ирина Пономарева. — По нормативам нагрузка на работника лаборатории составляет 37 лабораторных единиц в день. Сейчас наши врачи и лаборанты выполняют такое количество исследований, которое соответствует более чем 160 единицам. Это действительно огромный объем работы, которую нельзя отложить даже на пару часов, ведь от результатов анализов зависит своевременность и правильность назначенного врачом лечения. А учитывая то, что коронавирусные пневмонии развиваются стремительно, не нужно объяснять, как важно врачу еще быстрее получить наше заключение.

Именно по этой причине лаборанты не закончат свой рабочий день до тех пор, пока не будут выполнены все исследования. Впрочем, и после этого лаборатория продолжит свою работу в круглосуточном режиме. На смену врачам придут дежурные лаборанты, заступающие на суточное дежурство. В их обязанности входит выполнение экстренных анализов, взятых у пациентов, проходящих лечение в стационаре или поступающих в приемный покой.

— Выполнение лабораторных исследований в лаборатории Марьиногорской ЦРБ осуществляют лаборанты Ольга Клиш, Алла Нехай, София Икс, Алина Ковалевская и врачи Марина Китова и Кристина Боберенко,— рассказывает Ирина Евгеньевна. — Это опытные и ответственные люди. К счастью, их труд действительно делает эффективнее современное оборудование. Исследования, которые мы на старом анализаторе выполняли в течение 36 часов, сейчас выполняем за 7 часов. За смену лаборанты делают более 100 общих анализов крови, более 100 коагулограмм (показатели свертываемости крови), более 200 биохимических анализов крови.

Нужно сказать, что в связи с открытием в Марьиной Горке инфекционного госпиталя, где проходят лечение пациенты с ковид, в лаборатории начали выполнять специфические исследования. Это тесты на креатинкиназу, лактатдегидрогеназу, прокальцитонин (показатель острой фазы заболевания), D-димеры. А еще лаборанты ежедневно выполняют экспресс-тесты на ковид.

Условия работы лаборантов в этом году также изменились. В целях предотвращения заражения и в лаборатории существует понятие «красной» зоны и требование работать с использованием всех возможных средств защиты.

Понятно, что такая нагрузка не может не сказываться на людях. Очевидно, что накапливается усталость, бороться с которой непросто. Поэтому мне очень хочется пожелать людям, от которых многое зависит в процессе лечения, чтобы наступающий год принес радость и подарил надежду. И, конечно, сказать слова благодарности за труд и терпение…

Елена ШАНТЫКО.