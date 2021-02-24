Обновленный КоАП: что важно знать

С 1 марта нынешнего года в Беларуси вступают в силу нормы нового Кодекса об административных правонарушениях, а также – Процессуально-исполнительного КоАП. К чему готовиться водителям транспортных средств? Что ждет организаторов массовых беспорядков? Как выстраивать отношения с трудными подростками и кто утихомирит шумных соседей? О некоторых важных законодательных поправках – в материале корреспондента МЛЫН.BY.

Новации для водителей

Отдельные ужесточения введены за умышленное блокирование дорог путем создания препятствий. Такое «хулиганство» влечет за собой штраф от 6 до 50 базовых величин. А если нарушитель использует при этом транспортное средство в месте проведения массового мероприятия, то, помимо денежного взыскания, его могут лишить прав на 1 – 2 года.

Кроме того, во время массовых мероприятий водителям нужно соблюдать правила пользования звуковыми сигналами. За необоснованное «бибикание» грозит штраф до 10 базовых величин и даже лишение прав сроком до 1 года.

Прописана новая мера наказания – административный арест, – для тех, кто неоднократно проигнорировал требования об остановке транспортного средства и вынудил сотрудников ГАИ их преследовать.

За вождение в нетрезвом виде ответственность усиливается. Сегодня эта норма работает так: нарушителя штрафуют на сумму от 50 до 100 базовых величин и лишают прав на 3 года. По новому закону наказание будет зависеть от степени опьянения гражданина. При наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации от 0,3 до 0,8 промилле предполагается штраф сразу в размере 100 базовых и запрет водить транспортное средство в течение 3-х лет. А если количество алкоголя превышает 0,8 промилле, то штраф составит 200 базовых величин, а права заберут на 5 лет.

Появится дополнительная градация ответственности и за нарушение скоростного режима. Превышение скорости на 10 –25 км/ч грозит штрафом в размере до 1 базовой величины, на 20 – 30 км/ч – от 1 до 3-х, на 30 – 40 км/ч – от 3-х до 10 БВ. А если водитель разогнался еще сильнее, то штраф увеличится до 12 БВ.

Перечень действий, зафиксированных камерами видеонаблюдения в автоматическом режиме, за которые можно привлекать к ответственности, расширится. Так называемые «письма счастья» теперь будут приходить не только за превышение скорости и неправильную парковку, но и за иные нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Например, за проезд на красный сигнал светофора, за остановку за стоп-линией, пересечение полосы, предназначенной для общественного транспорта, отсутствие техосмотра.

Наказание трудом

Такой вид неимущественного наказания как общественные работы ранее был закреплен только в Уголовном кодексе. Теперь он появится в КоАП. Это распространенная мировая практика. По согласию самого гражданина общественные работы назначаются судом и выполняются не более 4 часов в день. Их срок – от 8 до 60 часов. Что конкретно будет делать нарушитель, определяют местные органы власти.

За массовые беспорядки – большие штрафы

Размеры штрафов за такие действия увеличиваются. Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное их участником, влечет за собой штраф до 100 базовых величин. Альтернативные санкции – общественные работы или административный арест. Такие же взыскания последуют и за призывы к подобным правонарушениям. Тому, кто участвовал в такой «массовке» еще и за вознаграждение, грозит штраф до 200 базовых величин. Организатору беспорядков придется заплатить от 20 до 150 БВ, а если он является юридическим лицом, то – от 20 до 200 БВ.

В уличных шествиях детям не место

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем покупки для него алкоголя или склонения к употреблению сильнодействующих одурманивающих веществ получила существенное дополнение.

К категории значительных административных правонарушений будет относиться и вовлечение малолеток в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка. Отвечать придется не только их родителям, но и любому взрослому, который пригласил детей на такую акцию. За это установлен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин.

С шумными соседями разберется милиция

Решение споров, которые возникают с нарушителями правил пользования жилым помещением, перешло в компетенцию сотрудников правоохранительных органов. По действующему законодательству сегодня этим занимаются коммунальные службы. Новация обусловлена тем, что милиции, учитывая ее полномочия, проще получить доступ в квартиры и разобраться с шумными жильцами. Такая норма закреплена в измененном Процессуально-исполнительном Кодексе об административных правонарушениях.

Раздел для подростков

В КоАП появилась новая глава «Административная ответственность несовершеннолетних». За некоторые нарушения возраст привлечения к ответственности повышается с 14 до 16 лет. Для подростков ограничен размер штрафных санкций, в отличие от взысканий по отношению к взрослым. После совершения мелкого проступка с несовершеннолетними предполагается проведение беседы, в ходе которой разъясняется законодательство. Также к ним могут применяться меры воспитательного воздействия, которые заключаются в ограничении их досуга, публичном извинении перед потерпевшим, компенсации причиненного вреда. Кроме того, в статье 9.3 прописано, что лицо в возрасте от 14 до 18 лет вне зависимости от категории правонарушения может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему только предупреждения.