Обращение к жителям Пуховичского района
Уважаемые граждане! Жители Пуховичского района!
Беларусь всегда была мирной страной. Мы чтим свою Родину, любим её всей душой и гордимся своей независимостью.
Последние события, происходящие в нашей стране, в нашем районе, показали, что мы можем потерять понимание и согласие в обществе!
Наше стремление к диалогу с пуховчанами – подтверждение неравнодушия к судьбе города Марьина Горка, Пуховичского района и его жителей.
Вместе с тем, поддерживая неотъемлемое право каждого жителя района на выражение своей гражданской позиции, мы считаем, что его реализация должна проходить в цивилизованной форме в рамках соблюдения действующего законодательства.
Последние дни показали, что участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и людей, имеющих иную точку зрения.
Мы ПРОСИМ всех жителей нашего района:
взвешенно и конструктивно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения;
не поддаваться на провокации и призывы к совершению противоправных действий и поступков, способных нанести вред трудовым правам и законным интересам граждан, интересам своих трудовых коллективов.
Необходимо помнить: участвуя в несанкционированных массовых мероприятиях, граждане нарушают законодательство.
ТРЕБУЕМ:
неукоснительно выполнять Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;
прекратить оказывать давление на семьи пуховчан, выполняющих свой служебный долг;
прекратить распространять, в том числе через социальные сети и иные Интернет-ресурсы, ложную информацию в отношении происходящих событий, унижающую честь и достоинство личности;
соблюдать право жителей Пуховичского района на отдых в вечернее и ночное время, на общественный порядок, на безопасность передвижения по улицам города и района.
За собой оставляем право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим либо игнорирующим данные требования.
Только ВМЕСТЕ мы сможем сохранить мир и спокойствие.
Выражаем надежду на ваши мудрость и благоразумие, дорогие пуховчане!
Коледа В.М., председатель Пуховичского районного исполнительного комитета
Голубович В.И., прокурор Пуховичского района
Смирнов В.Е., начальник Пуховичского РОВД