Обращение к жителям Пуховичского района

Уважаемые граждане! Жители Пуховичского района!

Беларусь всегда была мирной страной. Мы чтим свою Родину, любим её всей душой и гордимся своей независимостью.

Последние события, происходящие в нашей стране, в нашем районе, показали, что мы можем потерять понимание и согласие в обществе!

Наше стремление к диалогу с пуховчанами – подтверждение неравнодушия к судьбе города Марьина Горка, Пуховичского района и его жителей.

Вместе с тем, поддерживая неотъемлемое право каждого жителя района на выражение своей гражданской позиции, мы считаем, что его реализация должна проходить в цивилизованной форме в рамках соблюдения действующего законодательства.

Последние дни показали, что участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и людей, имеющих иную точку зрения.

Мы ПРОСИМ всех жителей нашего района:

взвешенно и конструктивно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения;

не поддаваться на провокации и призывы к совершению противоправных действий и поступков, способных нанести вред трудовым правам и законным интересам граждан, интересам своих трудовых коллективов.

Необходимо помнить: участвуя в несанкционированных массовых мероприятиях, граждане нарушают законодательство.

ТРЕБУЕМ:

неукоснительно выполнять Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»;

прекратить оказывать давление на семьи пуховчан, выполняющих свой служебный долг;

прекратить распространять, в том числе через социальные сети и иные Интернет-ресурсы, ложную информацию в отношении происходящих событий, унижающую честь и достоинство личности;

соблюдать право жителей Пуховичского района на отдых в вечернее и ночное время, на общественный порядок, на безопасность передвижения по улицам города и района.

За собой оставляем право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим либо игнорирующим данные требования.

Только ВМЕСТЕ мы сможем сохранить мир и спокойствие.

Выражаем надежду на ваши мудрость и благоразумие, дорогие пуховчане!

Коледа В.М., председатель Пуховичского районного исполнительного комитета

Голубович В.И., прокурор Пуховичского района

Смирнов В.Е., начальник Пуховичского РОВД