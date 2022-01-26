Образована Пуховичская районная  комиссия по референдуму

На совместном заседании Президиума Пуховичского районного Совета депутатов и Пуховичского районного исполнительного комитета была образована районная комиссия по референдуму, в состав которой вошли 13 человек.

На совместном заседании рассмотрели 13 кандидатур. Из них 6 было внесено от граждан путем подачи заявлений, 1 от трудового коллектива, 6 от общественных организаций: это представители районных организаций общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», «Белорусский республиканский союз молодежи», «Белорусский фонд мира», районных организаций ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Все кандидатуры были одобрены.

Пуховичская районная комиссия по референдуму будет работать по адресу: город Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, кабинет 211.

Наталья ПАРХОМЧИК.