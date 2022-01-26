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Образована Пуховичская районная  комиссия по референдуму

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На совместном заседании Президиума Пуховичского районного Совета депутатов и  Пуховичского районного исполнительного комитета   была образована  районная комиссия по референдуму, в состав которой вошли  13 человек. 

 На совместном заседании рассмотрели 13 кандидатур. Из них 6 было внесено от граждан путем подачи заявлений, 1 от трудового коллектива,  6 от общественных организаций: это  представители районных организаций общественных объединений «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», «Белорусский республиканский союз молодежи»,  «Белорусский фонд мира»,  районных организаций ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Все кандидатуры были одобрены.

Пуховичская районная комиссия по референдуму  будет работать по адресу: город Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, кабинет 211.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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