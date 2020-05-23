Важное Выборы-2020 

Образована Пуховичская районная  комиссия  по выборам Президента Республики Беларусь

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19 мая 2020 года на совместном  заседании  Пуховичского  районного Совета депутатов и Пуховичского районного исполнительного комитета  принято  решение об образовании Пуховичской районной  комиссии по выборам Президента  Республики  Беларусь численностью  13  человек  в  следующем  составе:

БЕЛЬСКАЯ  Людмила  Александровна — от  Пуховичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

ГУБОР Дмитрий Иванович — от граждан путем подачи заявления.

ДАНИЛОВИЧ Жанна Владимировна — от граждан путем подачи заявления.

ЗУБАРИК  Светлана   Сергеевна  —   от граждан путем подачи заявления.

ИЛЬИНА  Людмила  Михайловна  —        от Пуховичской  районной организации  ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.

ЛУКАШЕНОК Людмила Алексеевна  — от граждан путем подачи заявления.

ПАТУК   Галина   Валентиновна  —    от Пуховичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

САРАЧИНСКИЙ Андрей Геннадьевич — от трудового коллектива открытого акционерного общества  «Пуховичское  агропромэнерго».

СКОРАЯ Анна Вячеславовна —  от  граждан  путем  подачи заявления.

СМОЛЯК Юлия Игоревна — от Пуховичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

ХАДЫКО  Наталья  Александровна — от Пуховичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

ЧЕРНЕЦОВА   Надежда  Викторовна — от Пуховичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд мира».

ШАВЕЛЬ     Татьяна    Ивановна    —          от  Пуховичской    районной   организации   Белорусского  профессионального союза работников образования и науки.

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Состоялось организационное заседание Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором  председателем комиссии  избрана Бельская  Людмила  Александровна,  заместителем председателя комиссии — Губор Дмитрий  Иванович,  секретарем  —    Лукашенок  Людмила  Алексеевна.

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Пуховичская   районная   комиссия  по выборам  Президента Республики Беларусь размещается  по  адресу:

222811, Минская область, г. Марьина Горка,   ул. Ленинская,   д. 47,    кабинет      № 207  Пуховичского  райисполкома.   Номер телефона    (8-01713)   3-49-20,    факса      (8-01713)   6-08-98.

Режим работы комиссии:

Будние дни — с 10.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00.  Суббота — с 10.00 до 14.00.

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