Образована Пуховичская районная  комиссия  по выборам Президента Республики Беларусь

19 мая 2020 года на совместном заседании Пуховичского районного Совета депутатов и Пуховичского районного исполнительного комитета принято решение об образовании Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь численностью 13 человек в следующем составе:

БЕЛЬСКАЯ Людмила Александровна — от Пуховичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь».

ГУБОР Дмитрий Иванович — от граждан путем подачи заявления.

ДАНИЛОВИЧ Жанна Владимировна — от граждан путем подачи заявления.

ЗУБАРИК Светлана Сергеевна — от граждан путем подачи заявления.

ИЛЬИНА Людмила Михайловна — от Пуховичской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов.

ЛУКАШЕНОК Людмила Алексеевна — от граждан путем подачи заявления.

ПАТУК Галина Валентиновна — от Пуховичской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин».

САРАЧИНСКИЙ Андрей Геннадьевич — от трудового коллектива открытого акционерного общества «Пуховичское агропромэнерго».

СКОРАЯ Анна Вячеславовна — от граждан путем подачи заявления.

СМОЛЯК Юлия Игоревна — от Пуховичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

ХАДЫКО Наталья Александровна — от Пуховичской районной организации Белорусского Общества Красного Креста.

ЧЕРНЕЦОВА Надежда Викторовна — от Пуховичской районной организации Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд мира».

ШАВЕЛЬ Татьяна Ивановна — от Пуховичской районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

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Состоялось организационное заседание Пуховичской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, на котором председателем комиссии избрана Бельская Людмила Александровна, заместителем председателя комиссии — Губор Дмитрий Иванович, секретарем — Лукашенок Людмила Алексеевна.

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Пуховичская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь размещается по адресу:

222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, кабинет № 207 Пуховичского райисполкома. Номер телефона (8-01713) 3-49-20, факса (8-01713) 6-08-98.

Режим работы комиссии:

Будние дни — с 10.00 до 19.00, перерыв — с 14.00 до 15.00. Суббота — с 10.00 до 14.00.