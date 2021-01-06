VI Всебелорусское народное собрание Общество 

Общественная приемная продолжает работу в январе

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В январе продолжит работу общественная приемная. Выслушать предложения жителей района по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны, по улучшению качества жизни готовы лидеры крупнейших общественных организаций региона.

Адрес  общественной  приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская,  51, кабинет 10  (второй  этаж).  Телефон:  6-02-73. Электронный адрес: pukhovichi.op@mail.ru

Прием  проведут:

6  января  (среда) с 14.00 до 17.00  

председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна Сарнова.

13  января  (среда) с 14.00 до 17.00   

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна Мазаник.

16  января  (суббота)   с 10.00 до 13.00

 председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна Соболевская.

20  января  (среда) с 14.00 до 17.00   

председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич.

23  января  (суббота) с 10.00 до 13.00  

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна Мазаник.

 

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