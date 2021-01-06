Общественная приемная продолжает работу в январе
В январе продолжит работу общественная приемная. Выслушать предложения жителей района по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны, по улучшению качества жизни готовы лидеры крупнейших общественных организаций региона.
Адрес общественной приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51, кабинет 10 (второй этаж). Телефон: 6-02-73. Электронный адрес: pukhovichi.op@mail.ru
Прием проведут:
6 января (среда) с 14.00 до 17.00
председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна Сарнова.
13 января (среда) с 14.00 до 17.00
первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна Мазаник.
16 января (суббота) с 10.00 до 13.00
председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна Соболевская.
20 января (среда) с 14.00 до 17.00
председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов Людмила Федоровна Гулякевич.
23 января (суббота) с 10.00 до 13.00
первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна Мазаник.