VI Всебелорусское народное собрание Общество 

Общественная приемная — у граждан есть предложения

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Общественная  приемная стала своего рода диалоговой площадкой, где жители региона могут поделиться своим видением будущего страны и региона, обсудить волнующие их проблемы с лидерами общественных организаций.

Вопросы жители района поднимают самые разные.  Например, на одном из приемов прозвучало предложение внести в Конституцию Республики Беларусь пункт об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. Была озвучена идея  о необходимости ввести в школах курс «Основы семейного воспитания», разработать соответствующую программу и учебники.

Поступило предложение внести изменение в Трудовой кодекс Республики Беларусь: исчислять отпуск в рабочих днях.

Предложения, касающиеся развития страны,  будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

В разрезе развития  региона были  озвучены вопросы строительства спортивных площадок в новых строящихся микрорайонах Марьиной Горки, вопрос о местах для выгула собак.

Общественная приемная продолжает свою работу.

19 декабря прием проведет  Людмила Сарнова,  председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь».  23 декабря — Елена Мазаник, первый секретарь РО ОО «БРСМ». 26 декабря —  Анна Соболевская, председатель РО БООВ.

Контактный номер телефона:  6-02-73, адрес электронной почты: pukhovichi.op@mail.ru

Наталья  БАБУК.

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