Общественная приемная — у граждан есть предложения

Общественная приемная стала своего рода диалоговой площадкой, где жители региона могут поделиться своим видением будущего страны и региона, обсудить волнующие их проблемы с лидерами общественных организаций.

Вопросы жители района поднимают самые разные. Например, на одном из приемов прозвучало предложение внести в Конституцию Республики Беларусь пункт об ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей. Была озвучена идея о необходимости ввести в школах курс «Основы семейного воспитания», разработать соответствующую программу и учебники.

Поступило предложение внести изменение в Трудовой кодекс Республики Беларусь: исчислять отпуск в рабочих днях.

Предложения, касающиеся развития страны, будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

В разрезе развития региона были озвучены вопросы строительства спортивных площадок в новых строящихся микрорайонах Марьиной Горки, вопрос о местах для выгула собак.

Общественная приемная продолжает свою работу.

19 декабря прием проведет Людмила Сарнова, председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь». 23 декабря — Елена Мазаник, первый секретарь РО ОО «БРСМ». 26 декабря — Анна Соболевская, председатель РО БООВ.

Контактный номер телефона: 6-02-73, адрес электронной почты: pukhovichi.op@mail.ru

Наталья БАБУК.