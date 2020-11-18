Общественная приемная ждет предложения граждан 18 и 21 ноября

Общественная приемная по сбору предложений по актуальным вопросам развития страны и региона продолжает свою работу.

18 ноября (среда) с 14.00 до 17.00 прием будут проводить главный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Елена Геннадьевна Пархимчик и первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна Мазаник.

21 ноября (суббота)с 10.00 до 13.00 прием будут проводить председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна Сарнова и заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Александровна Шестакова.

Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51 в кабинете №10 (2 этаж).

Телефон 801713- 60273.



Если у вас не получается прийти лично, вы можете прислать свой вопрос или предложение на электронную почту pukhovichi.op@mail.ru