Общественные обсуждения

Альтернативный вариант концепции: размещение на указанной территории (вдоль охранной линии железнодорожных путей) многофункционального комплекса, с размещаемыми в нем офисными помещениями. Одновременно организуются парковочные места и места стоянки такси, велосипедный паркинг, рекреационная зеленая зона.

Начало общественных обсуждений (не ранее, чем через 10 дней с момента публикации настоящего извещения) — 12 июля 2021 года. Окончание общественных обсуждений через 25 дней с начала проведения общественных обсуждений — 5 августа 2021 года (включительно).

Ознакомиться с экспозицией, выносимой на обсуждение архитектурно-планировочной концепции градостроительного проекта «Благоустройство территории по улице Октябрьская в городе Марьина Горка (возле автовокзала)» можно с 12 июля 2021 года (после 10 календарных дней с момента публикации настоящего извещения, в течение 15 календарных дней) по 26 июля 2021 года (включительно) с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, кабинеты № 108 и 209, отдел архитектуры и строительства Пуховичского районного исполнительного комитета.

Презентация проекта состоится 14 июля 2021 года (на третий календарный день с момента начала общественных обсуждений) по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, кабинет № 209. Длительность проведения презентации проекта — до 16 июля 2021 года (в течение 3-х календарных дней).

С материалами проекта можно ознакомиться в период проведения общественного обсуждения:

в электронном виде — на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета (раздел «Общественное обсуждение») http://www.pukhovichi.gov.by/ru/obshestvennoe-obsuzhdenie.

В печатном варианте — в Пуховичском районном исполнительном комитете: 222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, телефон: (8-01713) 3-59-66, факс: (8-01713) 3-45-60, e-mail: isp@pukhovichi.gov.by.

Контактные лица:

Вадим Дмитриевич Мась, начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, контактный тел.: (8-01713) 3-55-06, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, e-mail: glarhit@pukhovichi.gov.by.

Организатор проведения общественного обсуждения — Пуховичский районный исполнительный комитет, Вадим Дмитриевич Мась, начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома, контактный тел.: (8-01713) 3-55-06, e-mail: glarhit@pukhovichi.gov.by.

Замечания и предложения в течение объявленного срока можно направлять:

в Пуховичский районный исполнительный комитет: 222811, Минская область, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, телефон: (8-01713) 3-59-66, факс: (8-01713) 3-45-60, email: isp@pukhovichi.gov.by.

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены комиссией по проведению общественных обсуждений, созданной при Пуховичском районном исполнительном комитете, после окончания общественных обсуждений.

Организатор общественного обсуждения в 15-дневный срок после его завершения обеспечивает размещение информации о результатах проведения общественного обсуждения на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета (раздел «Общественное обсуждение») http://www.pukhovichi.gov.by/ru/obshestvennoe-obsuzhdenie.