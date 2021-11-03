Общежитие для военнослужащих откроют в Пуховичском районе

Общежитие для военнослужащих откроют в поселке Марьино Пуховичского района в преддверии Дня Октябрьской революции (7 ноября). Об этом корреспонденту БелТА рассказали в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского райисполкома.

«Здание, реконструированное под жилье для военнослужащих и их семей, не новое. Ранее здесь размещалось общежитие местного аграрно-технического колледжа, которое не использовалось по назначению. Было принято решение о реконструкции объекта. К капитальному ремонту с элементами модернизации приступили в ноябре 2019 года, в октябре нынешнего года все работы завершены. Планируется, что здание откроют в преддверии Дня Октябрьской революции», — рассказали в отделе.

Пятиэтажное общежитие рассчитано на 305 мест. Для семейных пар оборудованы 56 жилых блоков, где разместятся 280 человек. Еще пять блоков будут отведены для одиноко проживающих, места в них получат 25 военных. На рассмотрении стоит вопрос о выделении нескольких комнат для молодых специалистов Пуховичского района.

Заказчиком объекта выступило ГУ «Управление капитального строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь», а генеральным подрядчиком — ООО «Пуховичское МПМК-14». Сметная стоимость объекта составила Br3,8 млн.