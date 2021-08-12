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Объявлены акции по оказанию помощи родителям с низким доходом для подготовки детей к школе

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Совсем скоро в школах прозвенят первые звонки. Но уже сейчас родители озабочены подготовкой детей к 1 сентября: покупают обновки и  все,  что необходимо положить в рюкзак. Но,  к сожалению,  не все семьи имеют финансовую возможность приобрести школьные принадлежности. Поэтому общественные организации объявили акции по сбору канцтоваров и денежных средств для оказания помощи родителям с низким доходом для подготовки детей  к школе.

Под эгидой Федерации профсоюзов Беларуси в августе-сентябре с 2002 года  проводится  благотворительный марафон  “Профсоюзы — детям”, в котором пуховчане принимают самое активное участие. В первичных  профсоюзных организациях созданы кассы  взаимопомощи.

— Из профсоюзных средств оказывается финансовая поддержка семьям, воспитывающим детей школьного возраста, приобретаются школьные принадлежности, канцелярские товары, одежда, обувь, вручаются подарочные сертификаты, посещаются подшефные интернатные учреждения и многодетные семьи на дому, а также те, в которых дети находятся в социально опасном положении. На предприятиях организуются праздники с вручением подарков детям, — рассказала  председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила  Гулякевич.  — В коллективных договорах  многих предприятий  и  организаций   предусматривается    возможность для родителей  провести 1 сентября   вместе с  ребенком в школе.

С 10 августа по 15 сентября  Белорусский республиканский союз молодежи проводит  ежегодную благотворительную акцию “В школу с добрым сердцем”. Пункты по сбору спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей, предметов личной  гигиены  размещены в магазине “Книги” по улице Красноармейская в  Марьиной  Горке, в  Марьиногорском  аграрно-техническом колледже, в районном комитете БРСМ по улице Ленинская, 51. Внести свой вклад и принять участие в акции могут все неравнодушные люди.

Не остается в стороне и Пуховичская районная организация Белорусского  Общества   Красного  Креста,  которая со  2 августа по 15 сентября  проводит благотворительную кампанию “Соберем детей в школу”. Ее цель — оказать помощь  в  подготовке  к  школе  детям из семей с низким уровнем дохода, в том числе детям,  находящимся в социально опасном положении, детям с инвалидностью,  детям  из  семей  беженцев.

— В  прошлом   году   нам  удалось собрать деньги и помочь многим ребятам 1 сентября прийти в школу   подготовленными,  —  отмечает  председатель Пуховичской  РО ОО  “БОКК”  Тамара Колонцова. — Существенную помощь в этом сборе оказали не только  организации, но  и просто неравнодушные люди, которые приносили новые   тетради,  книги,  карандаши, фломастеры и  все, что необходимо каждому школьнику. Надеемся, что и в этом году мы сможем помочь ребятам. Приносить вещи и канцтовары можно в офис РО ОО  “БОКК”  по адресу: Марьина Горка, улица Новая Заря, 36А. В будние дни работаем  с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Будем рады любой помощи и обязательно доставим ее тому, кто в ней  нуждается.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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