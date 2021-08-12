Объявлены акции по оказанию помощи родителям с низким доходом для подготовки детей к школе

Совсем скоро в школах прозвенят первые звонки. Но уже сейчас родители озабочены подготовкой детей к 1 сентября: покупают обновки и все, что необходимо положить в рюкзак. Но, к сожалению, не все семьи имеют финансовую возможность приобрести школьные принадлежности. Поэтому общественные организации объявили акции по сбору канцтоваров и денежных средств для оказания помощи родителям с низким доходом для подготовки детей к школе.

Под эгидой Федерации профсоюзов Беларуси в августе-сентябре с 2002 года проводится благотворительный марафон “Профсоюзы — детям”, в котором пуховчане принимают самое активное участие. В первичных профсоюзных организациях созданы кассы взаимопомощи.

— Из профсоюзных средств оказывается финансовая поддержка семьям, воспитывающим детей школьного возраста, приобретаются школьные принадлежности, канцелярские товары, одежда, обувь, вручаются подарочные сертификаты, посещаются подшефные интернатные учреждения и многодетные семьи на дому, а также те, в которых дети находятся в социально опасном положении. На предприятиях организуются праздники с вручением подарков детям, — рассказала председатель Пуховичского районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич. — В коллективных договорах многих предприятий и организаций предусматривается возможность для родителей провести 1 сентября вместе с ребенком в школе.

С 10 августа по 15 сентября Белорусский республиканский союз молодежи проводит ежегодную благотворительную акцию “В школу с добрым сердцем”. Пункты по сбору спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей, предметов личной гигиены размещены в магазине “Книги” по улице Красноармейская в Марьиной Горке, в Марьиногорском аграрно-техническом колледже, в районном комитете БРСМ по улице Ленинская, 51. Внести свой вклад и принять участие в акции могут все неравнодушные люди.

Не остается в стороне и Пуховичская районная организация Белорусского Общества Красного Креста, которая со 2 августа по 15 сентября проводит благотворительную кампанию “Соберем детей в школу”. Ее цель — оказать помощь в подготовке к школе детям из семей с низким уровнем дохода, в том числе детям, находящимся в социально опасном положении, детям с инвалидностью, детям из семей беженцев.

— В прошлом году нам удалось собрать деньги и помочь многим ребятам 1 сентября прийти в школу подготовленными, — отмечает председатель Пуховичской РО ОО “БОКК” Тамара Колонцова. — Существенную помощь в этом сборе оказали не только организации, но и просто неравнодушные люди, которые приносили новые тетради, книги, карандаши, фломастеры и все, что необходимо каждому школьнику. Надеемся, что и в этом году мы сможем помочь ребятам. Приносить вещи и канцтовары можно в офис РО ОО “БОКК” по адресу: Марьина Горка, улица Новая Заря, 36А. В будние дни работаем с 8.30 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Будем рады любой помощи и обязательно доставим ее тому, кто в ней нуждается.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.