Объявляем фотоконкурс! «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!»

У каждого из нас есть свои счастливые мгновения. Такие, когда хочется воскликнуть: «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!». И поймать, запечатлеть это мгновение любым способом.

Сегодня это можно сделать легко, ведь не нужно даже носить с собой камеру — достаточно успеть достать свой телефон.

Из таких мгновений складывается наша жизнь, наше настроение.

Мы хотим, чтобы вы поделились этим настроением с нами, отыскав в своих фотоархивах те снимки, глядя на которые хочется сказать те самые прекрасные слова: «Остановись, мгновение!»…

Фотоконкурс продлится до 15 декабря. Его итоги мы подведем в 4-х номинациях: «Счастливые моменты», «Детская улыбка», «Красота родного края», «Улыбнись».

Ждем от вас качественных и обязательно сюжетных (!) снимков на адрес электронной почты Puhnaviny@mail.ru. Победителей в каждой номинации ждут призы.