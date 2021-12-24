Обязанности граждан по воинскому учету

В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны:

1) состоять на воинском учете в военном комиссариате (обособленном подразделении) по месту жительства, а в населенных пунктах, где нет военных комиссариатов (обособленных подразделений), — в местных исполнительных и распорядительных органах и, кроме того, в организациях по месту работы (учебы). Граждане, уволенные в запас органов государственной безопасности, обязаны состоять на воинском учете в управлении Комитета государственной безопасности по области по месту жительства;

2) являться в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата (обособленного подразделения) по месту жительства, органа государственной безопасности или иного органа, осуществляющего воинский учет;

3) при увольнении с военной службы, альтернативной службы, службы в резерве в запас, а также со службы в органах и подразделениях, указанных в части пятой статьи 17 настоящего Закона, явиться в месячный срок со дня исключения их из списков личного состава воинской части или со дня увольнения с альтернативной службы в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства и иной орган, осуществляющий воинский учет, а граждане, указанные в части второй статьи 17 настоящего Закона, — в управление Комитета государственной безопасности по области по месту жительства для принятия на воинский учет;

4) сообщать в недельный срок об изменении своего семейного положения, образования, места работы (учебы), места жительства в пределах административно-территориальной единицы или места пребывания в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства или иной орган, осуществляющий воинский учет, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государственной безопасности, — в управление Комитета государственной безопасности по области по месту жительства;

5) при переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь стать в месячный срок на воинский учет по новому месту жительства. В случае отказа в регистрации по новому месту жительства граждане обязаны в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного отказа в регистрации по новому месту жительства стать на воинский учет по прежнему месту жительства;

6) при выезде за границу на срок более шести месяцев лично прибыть в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту

жительства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государственной безопасности, — в управление Комитета государственной безопасности по области по месту жительства и сообщить об этом; по прибытии из государства временного пребывания в месячный срок лично прибыть в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, а военнообязанные, состоящие в запасе органов государственной безопасности, — в управление Комитета государственной безопасности по области по месту жительства и сообщить об этом;

7) иметь и хранить удостоверение призывника, военный билет, военный билет офицера запаса (временное удостоверение, выданное взамен военного билета, военного билета офицера запаса), положения о которых утверждаются Министерством обороны. В случае утраты этих документов граждане обязаны в недельный срок обратиться в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства, за исключением случаев нахождения за границей;

8) иметь и хранить военный билет офицера запаса органов государственной безопасности (временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса), положение о котором утверждается Комитетом государственной безопасности. В случае утраты этих документов граждане обязаны в недельный срок обратиться в управление Комитета государственной безопасности по области по месту жительства, за исключением случаев нахождения за границей;

9) исполнять иные обязанности, установленные Положением о воинском учете и (или) Положением о воинском учете в органах государственной безопасности.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве и выезжающие с места жительства в период проведения призыва на срок более одного месяца, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат (обособленное подразделение) по месту жительства.