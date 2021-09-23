Обязательно заключайте трудовой договор!

Иногда в «погоне за работой» неосознанно готовишь себя к любым испытаниям и требованиям, предъявляемыми нанимателями. Когда так хочется получить заветную должность или просто «хоть какую-нибудь работу – лишь бы платили», практически не обращаешь внимания на то, какой договор с тобой заключают (договор на оказание услуг, контракт, трудовой договор на определенный срок, трудовой договор на время выполнения определенной работы), а то и вовсе готов работать без заключения какого-либо договора. Казалось бы, какая разница?!

Факт сотрудничества работодателя и работника в обязательном порядке должен быть зафиксирован в письменном виде. Необходимость данной меры заключается в том, что после подписания документа на обе стороны возлагаются определенные права и взаимные обязанности, несоблюдение которых грозит привлечением к ответственности. Устные же договоренности любого характера не имеют юридической силы, а соответственно могут быть нарушены любой из сторон без каких бы то ни было негативных последствий. Таким образом, заключение трудового договора является обязательным условием, гарантирующим соблюдение прав работника.

Так, в Молодечненский РОВД обратилась гражданка В., которая попросила привлечь к ответственности гражданина Д. за то, что тот не заплатил ей заработную плату за пару месяцев ее работы. В ходе проверки установлено, что гражданка В. никакие договоры с гражданином Д. не заключала, они лишь устно оговорили размер ее заработной платы и условия труда. Как следовало ожидать, к моменту выплаты вознаграждения «наниматель» отказался его выплачивать, мотивировав это тем, что гражданка В. не достигла необходимых показателей в работе. Неоднократные требования гражданки В. о выплате заработной платы оказались безрезультативны, поскольку каких-либо документов, подтверждающих факт ее работы, будь то трудовой либо гражданский договор не заключались. Тем самым гражданка В. поставила себя в заранее проигрышное положение. Ничего не добившись от «нанимателя», она обратилась в территориальные органы внутренних дел. По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, однако сотрудники ОВД смогли достучаться до совести гражданина Д., который в конечном итоге заплатил гражданке В. часть заработной платы.

Но счастливый конец бывает не всегда.

В настоящий время ввиду усложнения экономических отношений, уполномоченные органы строго следят за исполнением предписаний трудового законодательства. Однако, несмотря на это, многие должностные лица все равно действуют вопреки нормам законодательства, так как использование рабочей силы без заключения соглашения имеет преимущества для нанимателя: уклонение от налоговых выплат за официально трудоустроенных работников, возможность расстаться с тем или иным работником в любое удобное время, при этом, начальнику не придется искать причин, способствующих законному увольнению сотрудника, ведь лицо фактически никак не связано с организацией, отсутствие необходимости своевременного начисления зарплаты и предоставления дополнительных материальных компенсаций, уклонение от начислений денежного пособия за период больничного отпуска и отчислений в пенсионный фонд.

Помните, что заключив официальный договор, Вы всегда сможете защитить свои права.

Прокурор отдела по надзору за дознанием прокуратуры

Минской области Сергей Юрочкин.