«Один вирус наслаивается на другой, и мы фиксируем смешение инфекций» — главврач Марьиногорской ЦРБ

Есть ли отличия между первой и второй волнами коронавируса, почему повторно «ковид» протекает сложнее, и какой «след» оставляет после себя инфекция — об этом корреспондент МЛЫН.BY расспросил главврача Марьиногорской ЦРБ Людмилу Жаринову.

— Эпидемиологическая обстановка не выходит за рамки той волны, которая наблюдалась в первой половине года. Больных стало больше, но это не говорит о том, что все повально заражены коронавирусной инфекцией. Люди болеют и острыми респираторными вирусными инфекциями. Порой один вирус наслаивается на другой, и мы фиксируем микст, или смешение инфекций, — говорит Людмила Жаринова.

Сегодня в районе сегодня работает 7 контактных групп по обслуживанию пациентов на дому: они объезжают людей, у которых диагностирован COVID-19, контакты первого уровня. Также посещают температурящих пациентов, которые вызывают врача на дом.

— В каждом медучреждении работают кабинеты, где врач-терапевт ведет прием людей с температурой. Выделены отдельные потоки пациентов, которым необходимо рентген-обследование, — перечисляет Людмила Жаринова. — На базе больницы открыт инфекционный госпиталь на 145 коек для лечения пациентов с ковид-инфекцией. Пока этого количества мест нам достаточно.

По словам главврача, вторая вспышка коронавирусной инфекции мало чем отличается от первой. Симптоматика проявления заболевания аналогична: температура, головные боли, ломота в теле, кашель, потливость, отсутствие обоняния и вкуса. Хотя у многих болезнь может протекать и вовсе бессимптомно. Выборки по возрасту COVID-19 тоже не делает: инфекцию диагностируют и у взрослых, и у детей.

— Если у человека есть сопутствующие заболевания: тот же сахарный диабет или проблемы с сердцем — болезнь может протекать несколько сложнее. К сожалению, фиксируются и повторные случаи заболевания «ковид»: возможно, в первую волну человек переболел легко, и у него не сформировался достаточно стойкий иммунитет. Соответственно, он по-прежнему в группе риска и может подхватить вирус во второй раз, — отмечает Людмила Жаринова.

По словам главврача, рост числа заболевших ковидом связан с некоторой несознательностью граждан. Государство разработало ряд мер, направленных на предупреждение распространения инфекции, но люди относятся к ним несерьезно. А ведь нужно, по сути, не так и много: соблюдать социальное дистанцирование, проветривать помещение, носить маску и обрабатывать руки антисептиком.

— Каждый человек должен вести себя максимально ответственно по отношению к себе и другим. Иначе меры, принятые государством, будут неэффективны, — отмечает главврач Марьиногорской ЦРБ. — Та же маска: если она одноразовая, то в ней можно находиться не более двух часов. Иначе она сама станет источником заражения для человека. Детям до 14 лет носить маску не обязательно, но, бывая в людных местах, надеть ее все же следует. Ведь ребенок может стать носителем инфекции и легко заразить своих родителей, бабушек, дедушек. Обязательно иметь при себе санитайзер: небольшая бутылочка с антисептиком — это сегодня предмет из разряда «must have».

Людмила Жаринова акцентировала внимание: большую роль в полном выздоровлении пациента с перенесенной ковид-инфекцией играет реабилитация. В первую очередь это касается тех, у кого болезнь протекала в сложной форме.

— В зависимости от того, какой процент легких был поражен, у человека может сформироваться фиброз легких. То есть легочная ткань разрастается в соединительную структуру и уже не может выполнять свою основную функцию. Проше говоря, легкие будут работать не на 100%. Мы прилагаем все усилия, чтобы реабилитировать пациента, чтобы процент фиброза был минимален. Но хотелось бы, чтобы человек и вовсе этого избежал. А для этого он должен позаботиться о себе, своих близких. То есть не пренебрегать средствами защиты и по возможности избегать мест большого скопления людей, — резюмировала Людмила Жаринова.

Источник: Млын.бай