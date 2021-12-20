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Одна дата — три праздника: ООО «Теплоэнергозащита» отмечает свой 25-й юбилей

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Директор ООО «Теплоэнергозащита» Виктор Дубовик.

22 декабря в Республике Беларусь традиционно отмечается День энергетика.  Этот профессиональный праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году —день зимнего солнцестояния. А ровно четверть века назад в 1996 году было создано ООО «Теплоэнергозащита», основателем и руководителем которого является наш земляк Виктор Дубовик.

— Зима 96-го была одной из самых суровых, — вспоминает Виктор Александрович. — Сугробы — больше полуметра, которые  растаяли только в двадцатых числах апреля. Конечно, было трудно, но интересно. Приходилось работать  за инженера,  за водителя и  грузчика, и с клиентом успеть обо всем договориться. Но с датой основания нам очень повезло. А в этом году вообще получается так, что мы отмечаем День энергетика, 25 лет с момента создания фирмы, 5 лет нашей профсоюзной организации, да и Новый год не за горами.

ООО «Теплоэнергозащита» выполняет теплоизоляционные, обмуровочные и антикоррозионные работы по всей территории Республики Беларусь и за ее пределами. Предприятие прошло длинный путь от маленькой фирмы до специализированной компании со своим производством и штатом более девяноста человек.

ООО «Теплоэнергозащита» успешно принимало участие в реализации таких масштабных проектов, как Белорусская атомная электростанция и строительство заводов по производству комбикормов и премиксов ЗАО «БНБК».

Каждый должен заниматься своим делом — главный принцип жизни Виктора Дубовика. Поэтому с момента основания ООО «Теплоэнергозащита» всегда отдавало приоритет энергетической отрасли.

Заместитель директора Владимир Имбро на производственном совещании.

— Основной состав специалистов нашей фирмы составляют энергетики, — продолжает Виктор Александрович. — Нам регулярно поступают предложения с задачами разного рода, но мы всегда считали себя профессионалами в энергетической области. Благодаря такому подходу у нас отличная репутация и стабильный клиентский портфель. Наши сотрудники всегда работают с полной отдачей, оперативно и качественно решая все поставленные задачи.  Работы мы выполняем в установленные сроки и согласно всем технологическим нормам. И именно потребности заказчика для нас всегда стоят на первом месте, ведь недаром говорят, что клиент — это основная часть бизнеса.

В кабинете у директора  можно заметить картину, где изображены советские женщины, которые производят работы по термоизоляции труб.

— На мой взгляд, эта картина прекрасна, но, если вы заметили, то изображенные на ней женщины трудятся, не соблюдая даже элементарных правил по технике безопасности, — отмечает Виктор Александрович. — Эта иллюстрация всегда  напоминает  мне о том, насколько важно заботиться о своих сотрудниках. Я твердо убежден, что если в коллективе будет здоровая атмосфера, то и работа будет выполняться как надо. Поэтому обеспечение здоровых и безопасных условий труда для нашей компании является не менее важным, чем удовлетворенность наших клиентов. И именно для этого мы и решили создать профсоюзный комитет, председателем которого является Светлана Курлович.

Председатель профкома Светлана Курлович.

— Наличие профсоюзного комитета дает  нашим работникам много дополнительных возможностей, — говорит Светлана Евгеньевна. — К примеру, возможность получения материальной помощи при тяжелых жизненных обстоятельствах, дополнительное страхование, бесплатная правовая помощь и многое другое. В целом, наш профком выступает в качестве социального партнера для руководства компании. Такая совместная работа помогает нам  создавать для сотрудников все необходимые условия, обеспечивая  трудовую и производственную дисциплину, и, соответственно, таким образом повышая эффективность работы предприятия.

И это не пустые слова:  в ООО «Теплоэнергозащита» многие работники трудятся с момента его создания.

— В своих сотрудниках, прежде всего, я ценю исполнительность, — говорит Виктор Дубовик. — При подборе кадров, конечно,  отдаю предпочтение специалистам с опытом работы. Чем его  больше — тем лучше. Однако при этом всегда готов идти навстречу и молодым специалистам. К примеру, мой заместитель Владимир Имбро начинал свою карьеру в нашей компании простым рабочим. Однако преданность делу и настоящая заинтересованность в конечном результате в итоге привели его в кресло заместителя директора. Для меня очень важно, чтобы вокруг были люди, на которых я могу положиться.

Скажу откровенно: я по-настоящему доволен всем нашим коллективом. При возможности отметил  бы каждого, но в первую очередь, конечно, хочется выделить самых опытных.

Братья Александр и Николай Ермаки.

Главный инженер Николай Ермак,  например, настоящий профессионал своего дела, для которого не существует невыполнимых задач. Хочется отдельно поблагодарить Николая за то, что он привел в нашу компанию своего брата — водителя Александра Ермака. Я не перестаю удивляться  ответственности, пунктуальности и исполнительности Александра. Человек слова — самая подходящая для него характеристика.

Благодаря нашим специалистам по изготовлению минераловатных изделий Виталию Пашковскому и Татьяне Бородич я всегда спокоен за качество наших материалов. Их ответственный подход к делу — одно из главных условий нашей успешной работы.

Большой вклад в работу вносит также и специалист по изделиям из металла Максим Шишко. Максиму присущи все качества, которые, на мой взгляд, являются наиболее ценными в сотруднике.

И, конечно, председатель профкома Светлана Курлович. Здоровая атмосфера в коллективе и уверенность наших работников в завтрашнем дне — ее прямая заслуга.

За 25 лет наша компания переживала разные периоды. Иногда было сложно, а порой и очень сложно. Энергетика вообще не та область, где бывает легко.  Но это никогда не сказывалось на наших клиентах. ООО «Теплоэнергозащита»  всегда идет в ногу со временем, ценит каждого сотрудника и  выполняет все взятые на себя обязательства.

Станислав БЕЛОУСОВ.

 

В этом году энергетической отрасли Беларуси исполняется 90 лет. В столь знаменательную дату я хочу поздравить не только сотрудников ООО «Теплоэнергозащита», но и всех, кто связан с энергетикой. Помните, что все живое в нашем мире тянется к свету и теплу, и нам выпала честь создавать это своим нелегким трудом. Также в канун новогодних праздников я хочу всем белорусам пожелать простого человеческого счастья.
Виктор ДУБОВИК.

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