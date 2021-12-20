Одна дата — три праздника: ООО «Теплоэнергозащита» отмечает свой 25-й юбилей

22 декабря в Республике Беларусь традиционно отмечается День энергетика. Этот профессиональный праздник приходится на один из самых коротких световых дней в году —день зимнего солнцестояния. А ровно четверть века назад в 1996 году было создано ООО «Теплоэнергозащита», основателем и руководителем которого является наш земляк Виктор Дубовик.

— Зима 96-го была одной из самых суровых, — вспоминает Виктор Александрович. — Сугробы — больше полуметра, которые растаяли только в двадцатых числах апреля. Конечно, было трудно, но интересно. Приходилось работать за инженера, за водителя и грузчика, и с клиентом успеть обо всем договориться. Но с датой основания нам очень повезло. А в этом году вообще получается так, что мы отмечаем День энергетика, 25 лет с момента создания фирмы, 5 лет нашей профсоюзной организации, да и Новый год не за горами.

ООО «Теплоэнергозащита» выполняет теплоизоляционные, обмуровочные и антикоррозионные работы по всей территории Республики Беларусь и за ее пределами. Предприятие прошло длинный путь от маленькой фирмы до специализированной компании со своим производством и штатом более девяноста человек.

ООО «Теплоэнергозащита» успешно принимало участие в реализации таких масштабных проектов, как Белорусская атомная электростанция и строительство заводов по производству комбикормов и премиксов ЗАО «БНБК».

Каждый должен заниматься своим делом — главный принцип жизни Виктора Дубовика. Поэтому с момента основания ООО «Теплоэнергозащита» всегда отдавало приоритет энергетической отрасли.

— Основной состав специалистов нашей фирмы составляют энергетики, — продолжает Виктор Александрович. — Нам регулярно поступают предложения с задачами разного рода, но мы всегда считали себя профессионалами в энергетической области. Благодаря такому подходу у нас отличная репутация и стабильный клиентский портфель. Наши сотрудники всегда работают с полной отдачей, оперативно и качественно решая все поставленные задачи. Работы мы выполняем в установленные сроки и согласно всем технологическим нормам. И именно потребности заказчика для нас всегда стоят на первом месте, ведь недаром говорят, что клиент — это основная часть бизнеса.

В кабинете у директора можно заметить картину, где изображены советские женщины, которые производят работы по термоизоляции труб.

— На мой взгляд, эта картина прекрасна, но, если вы заметили, то изображенные на ней женщины трудятся, не соблюдая даже элементарных правил по технике безопасности, — отмечает Виктор Александрович. — Эта иллюстрация всегда напоминает мне о том, насколько важно заботиться о своих сотрудниках. Я твердо убежден, что если в коллективе будет здоровая атмосфера, то и работа будет выполняться как надо. Поэтому обеспечение здоровых и безопасных условий труда для нашей компании является не менее важным, чем удовлетворенность наших клиентов. И именно для этого мы и решили создать профсоюзный комитет, председателем которого является Светлана Курлович.

— Наличие профсоюзного комитета дает нашим работникам много дополнительных возможностей, — говорит Светлана Евгеньевна. — К примеру, возможность получения материальной помощи при тяжелых жизненных обстоятельствах, дополнительное страхование, бесплатная правовая помощь и многое другое. В целом, наш профком выступает в качестве социального партнера для руководства компании. Такая совместная работа помогает нам создавать для сотрудников все необходимые условия, обеспечивая трудовую и производственную дисциплину, и, соответственно, таким образом повышая эффективность работы предприятия.

И это не пустые слова: в ООО «Теплоэнергозащита» многие работники трудятся с момента его создания.

— В своих сотрудниках, прежде всего, я ценю исполнительность, — говорит Виктор Дубовик. — При подборе кадров, конечно, отдаю предпочтение специалистам с опытом работы. Чем его больше — тем лучше. Однако при этом всегда готов идти навстречу и молодым специалистам. К примеру, мой заместитель Владимир Имбро начинал свою карьеру в нашей компании простым рабочим. Однако преданность делу и настоящая заинтересованность в конечном результате в итоге привели его в кресло заместителя директора. Для меня очень важно, чтобы вокруг были люди, на которых я могу положиться.

Скажу откровенно: я по-настоящему доволен всем нашим коллективом. При возможности отметил бы каждого, но в первую очередь, конечно, хочется выделить самых опытных.

Главный инженер Николай Ермак, например, настоящий профессионал своего дела, для которого не существует невыполнимых задач. Хочется отдельно поблагодарить Николая за то, что он привел в нашу компанию своего брата — водителя Александра Ермака. Я не перестаю удивляться ответственности, пунктуальности и исполнительности Александра. Человек слова — самая подходящая для него характеристика.

Благодаря нашим специалистам по изготовлению минераловатных изделий Виталию Пашковскому и Татьяне Бородич я всегда спокоен за качество наших материалов. Их ответственный подход к делу — одно из главных условий нашей успешной работы.

Большой вклад в работу вносит также и специалист по изделиям из металла Максим Шишко. Максиму присущи все качества, которые, на мой взгляд, являются наиболее ценными в сотруднике.

И, конечно, председатель профкома Светлана Курлович. Здоровая атмосфера в коллективе и уверенность наших работников в завтрашнем дне — ее прямая заслуга.

За 25 лет наша компания переживала разные периоды. Иногда было сложно, а порой и очень сложно. Энергетика вообще не та область, где бывает легко. Но это никогда не сказывалось на наших клиентах. ООО «Теплоэнергозащита» всегда идет в ногу со временем, ценит каждого сотрудника и выполняет все взятые на себя обязательства.

Станислав БЕЛОУСОВ.

В этом году энергетической отрасли Беларуси исполняется 90 лет. В столь знаменательную дату я хочу поздравить не только сотрудников ООО «Теплоэнергозащита», но и всех, кто связан с энергетикой. Помните, что все живое в нашем мире тянется к свету и теплу, и нам выпала честь создавать это своим нелегким трудом. Также в канун новогодних праздников я хочу всем белорусам пожелать простого человеческого счастья.

Виктор ДУБОВИК.