Офицер это звучит гордо — сделай свой выбор!

В период с 1 ноября по 31 декабря в Вооруженных Силах проводятся мероприятия военно-профессиональной ориентации граждан к поступлению военно-учебные заведения.

В ходе мероприятий будут организованы концерты, выставки вооружения, военной и специальной техники, кинолектории, дни открытых дверей как в учебных заведениях, так и в воинских частях, встречи, беседы, консультирование по вопросам поступления в военные учебные заведения и прохождения службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

Приглашаем всех желающих принять участие в спланированных мероприятиях.