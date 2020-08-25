Официально подтвержден повторный случай заражения COVID-19

Впервые генетически подтвержден случай повторного заражения коронавирусом. В Гонконге ученые установили развитие болезни, проходившей бессимптомно, — у мужчины, ранее переболевшего в больнице. Ученые считают, что иммунитет смог предотвратить развитие болезни в полной степени, пишет office life.

Случай показал, что повторное заражение возможно через несколько месяцев после заболевания. «Увидели» инфекцию у мужчины, когда он возвращался из Европы в Гонконг и проходил через сканер в аэропорту.

Ученые Гонконгского университета использовали геномный анализ, чтобы доказать, что этот мужчина заразился дважды от различных источников. Этот доказанный случай стал первым свидетельством того, что человек, ранее излечившийся от коронавируса, заразился повторно. Он болел бессимптомно, его иммунная система смогла предотвратить симптоматическое заболевание.

Результаты исследования показали, что вирус может сохраняться у людей и продолжать циркулировать, даже если пациенты приобрели иммунитет в результате естественной инфекции или вакцинации. Таким образом, естественная инфекция может обеспечить защиту от болезни, но не уберегает от повторного заражения.

Источник: Млын.бай