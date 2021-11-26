ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД проведет массированную отработку…

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД проведёт массированную отработку в «часы пик» и в темное время суток!

Экипажи ГАИ будут отрабатывать наиболее аварийно-опасные участки.

В Минской области участились случаи, когда в ДТП травмы получают участники дорожного движения. В целях своевременного и эффективного реагирования на состояние дорожно-транспортного травматизма в условиях малой продолжительности светового времени суток, ухудшения погодных условий и снижения температурных показателей Госавтоинспекция с 26 ноября по 29 ноября 2021 будет проводить на территории Пуховичского района массированную отработку в «часы пик» и в темное время суток участков автомобильных дорог, населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в особенности находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Так как основной из причин дорожно-транспортных происшествий является игнорирование пешеходами Правил дорожного движения, отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников. Нередко эта категория участников создает аварийные ситуации, подвергая опасности водителей и пассажиров. Зачастую пешеходы сознательно нарушают Правила, переходя улицу в неустановленных местах, внезапно выходя на проезжую часть из-за предметов и стоящего транспорта, ограничивающих обзор водителю, или перебегая дорогу перед близко движущимся транспортом. Иногда они просто идут по кратчайшему пути до ближайшей остановки, лавируя между движущимися на скорости автомобилями, причем пешеходный переход может находиться рядом. Не единичны случаи, когда пешеходы сидят, лежат на проезжей части дороги, тем самым создавая как для себя, так и для водителя опасность! Усугубляют обстановку и нетрезвые пешеходы! Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль и конечно в данном случае позвонить в милицию.

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

— в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, велосипедиста и возчика гужевого транспорта, которые нарушили ПДД, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение ими Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно оставление места ДТП, участниками которого они (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта) являются, виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых величин.

Категория велосипедистов также входит в группу риска, если они не обозначены световозвращающими элементами.

Напоминаем, велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади – красный, и помнить, что по проезжей части дороги велосипедисту можно двигаться не далее 1 метра от ее правого края.

Также особое внимание будет уделяться таким грубым нарушениям, как выезд на встречную полосу, несоблюдение правил обгона, проезд пешеходных переходов и перекрестков, соблюдении физическому состоянию участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.