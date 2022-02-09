ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД проведёт массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильных дорог

Экипажи ГАИ будут отрабатывать наиболее аварийно-опасные участки.

В Минской области участились случаи, когда в ДТП травмы получают участники дорожного движения. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в сельской местности Госавтоинспекция с 11 февраля по 13 февраля 2022 будет проводить на территории Пуховичского района массированную отработку аварийно-опасных участков автомобильных дорог.

Во время несения службы сотрудники будут задействованы на аварийно-опасных участках автомобильных дорог Пуховичского района вблизи развлекательных, увеселительных и торговых объектах, где также будет проводится контроль лиц, ранее неоднократно привлекавшихся к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и (или) не имея права управления, иных факторов.

Также особое внимание будет уделяться таким грубым нарушениям, как выезд на встречную полосу, несоблюдение правил обгона, проезд пешеходных переходов и перекрестков, использование световозвращающих элементов пешеходами и физическому состоянию участников дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД.