ОГАИ Пуховичского РОВД проводит республиканскую профилактическую акцию

Пьяному не место на дороге!

Под таким названием на территории Республики Беларусь с 1 по 10 января 2022 года сотрудниками Госавтоинспекции будет проведен комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нарушений Правил дорожного движения нетрезвыми уязвимыми участниками дорожного движения.

В рамках комплекса мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы будут осуществлять надзор за дорожным движением в усиленном режиме с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Несение службы нарядами милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, АЗС, особенно в вечернее и ночное время.

Безопасной для дорожного движения степени опьянения не существует. Любое количество алкоголя в организме отрицательно влияет на сознание человека: ведет к снижению его способности восприятия и оценки действительности. Одновременно возрастает самонадеянность, отчетливо проявляется переоценка своих возможностей, нарушается координация движений.

Напоминаем, что административная ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно предусматривает штраф в размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, а при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле – 200 базовых величин с лишением права управления сроком на пять лет.

Уважаемые граждане!

Родные, близкие не должны оставаться безучастными к попыткам пьяного управлять автомобилем. В случае невозможности самим остановить такого водителя надо незамедлительно сообщить о нем в милицию по номеру 102 с любого телефона.

ОГАИ Пуховичского РОВД.