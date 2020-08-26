Огонь оставил без крова

На минувшей неделе в районе произошло пять пожаров. Огонь прошелся по заброшенным постройкам и по жилым домам.

17 августа предположительно из-за детской шалости загорелись хозяйственные постройки в деревне Сутин Блужского сельсовета. В результате пожара полностью уничтожен сарай, закопчена баня.

19 августа в деревне Светлый Бор Туринского сельсовета горели заброшенные здания. Предварительно причиной пожара стал поджог.

В Блужском сельсовете в деревне Слободка в этот же день произошло загорание дома. Пострадало потолочное перекрытие. Рассматриваемая версия произошедшего — нарушение правил устройства и монтажа электросетей.

Для информации: в целях обеспечения надежного контакта в местах соединения жил электропроводов необходимо использовать соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) или другие способы (пайка, сварка, опрессовка). Не допускается соединить провода из разнородных металлов, как например медь и алюминий. Ненадежный контакт приводит к возникновению больших переходных сопротивлений, перегреву и короткому замыканию.

20 августа поступило сообщение о загорании дачного дома в садовом товариществе «Ромашка» вблизи деревни Талька Блужского сельсовета. Дом выгорел полностью. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает: соблюдение правил безопасности является гарантом сохранности вашего имущества и здоровья!

Завершилась неделя сообщением о загорании дома в деревне Криница Руденского сельсовета. В результате пожара выгорела комната, пострадало имущество. Предварительной причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства и монтажа печи.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.

Пуховичский РОЧС.