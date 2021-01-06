Огромная потеря для всех. Ушел из жизни наш земляк Арнольд Смеянович

2 января ушел из жизни наш земляк, почетный гражданин Пуховичского района, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель наук Республики Беларусь Арнольд Федорович Смеянович. Огромную потерю понесла не только белорусская наука, но и вся Беларусь…

Эта печальная новость быстро распространилась в сети Интернет. И люди сразу написали множество сообщений, в которых были боль, скорбь, благодарность и восхищение талантливейшим человеком. Трудно поверить, что теперь добрые слова придется говорить об Арнольде Федоровиче в прошедшем времени: больше с улыбкой он не выйдет навстречу тебе, не спросит о здоровье, не даст полезный совет… Но я уверена, что в сердцах его благодарных пациентов, их родных и близких память о прекрасном враче и человеке будет жить всегда.

Арнольд Федорович родился 11 августа 1938 года в Брянске. Его отец был военнослужащим. Перед войной семья переехала на родину матери. Детство и юность будущего академика прошли в деревне Пуховичи. Отец, Федор Смеянович, геройски погиб в годы Великой Отечественной войны. Дорогу в большую жизнь своим детям помогала выбирать мама, Галина Лукинична.

После окончания Пуховичской средней школы Арнольд Смеянович поступил в Минский медицинский институт. Трудовую деятельность начинал в Дрибинской участковой больнице Горецкого района Могилевской области. Он часто говорил о том, что каждый врач должен пройти через сельскую больницу, где можно приобрести ценнейший опыт для своего дальнейшего профессионального роста. Он вспоминал, что во время работы в Дрибине ему приходилось быть и терапевтом, и хирургом, и невропатологом, и гинекологом. Рядом с ним была жена, Тамара Ивановна, тоже врач, его поддержка и единомышленник.

Затем молодая семья переехала в Минск. Арнольд Смеянович работал врачом-нейрохирургом Минской областной клинической больницы. В 1971 году под руководством профессора Ефрема Злотника успешно защитил кандидатскую диссертацию. Арнольд Федорович всегда очень тепло отзывался о своем учителе, который вовремя сумел рассмотреть в нашем земляке талантливого нейрохирурга и в 1989 году передал ему руководство нейрохирургической клиникой Белорусского научно-исследовательского института неврологии, нейрохирургии и физиотерапии.

За годы своей трудовой деятельности Арнольд Федорович выполнил более 10 тысяч операций, написал и защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал автором около 400 научных работ. На его счету 25 изобретений и патентов. Он разработал методики лечения больных с артериовенозными мальформациями мозжечка, нейроонкологических больных, а также лечения травматического повреждения плечевого сплетения (этот метод не имеет аналогов в мире). Под руководством Арнольда Смеяновича защищено 19 кандидатских диссертаций и 3 докторские. На протяжении восьми лет Арнольд Смеянович возглавлял Белорусский научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. А когда началось строительство нового Республиканского научно-практического центра, решил, что организационные вопросы отнимут очень много времени, и поэтому выбрал операционную.

В год он делал более 200 сложных операций. Даже в день своего 80-летия Арнольд Федорович спасал жизнь пациенту и был счастлив тем, что все еще полезен людям.

Арнольд Смеянович посвятил любимому делу 60 лет своей жизни. Он часто говорил, что настроение человека, его желание жить полноценной жизнью — великая сила. Приводил в пример истории из своей медицинской практики, когда люди могли бы справиться с болезнью, но опустили руки. А другие в безнадежной ситуации проявляли силу воли и выздоравливали. Несомненно, многим помогали его оптимизм, моральная поддержка.

Великий ученый, скромный, порядочный, внимательный человек, Арнольд Федорович сделал очень много для нашей страны, для ее жителей. За свой труд наш земляк удостоен множества наград, среди которых орден «Отечества III степени», «Святой Анны III степени», «За верность народу Украины», 7 медалей.

Дело своего отца продолжают сын Виталий Арнольдович — заведующий нейрохирургическим отделением РНПЦ нейрохирургии и неврологии и дочь Ольга Арнольдовна — директор 9-й стоматологической поликлиники города Минска. В семье есть еще два медика — невестка и внук.

Арнольд Смеянович был настоящим сыном белорусской земли, очень любил наш край, своих земляков. Не только двери его рабочего кабинета, но и сердце всегда были открыты для людей…

Ольга САВАСТЮК.