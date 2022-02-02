Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума в Беларуси

Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко.

На снимке: во время встречи.

Источник: БЕЛТА.