Референдум 

Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума в Беларуси

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Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума в БеларусиОколо 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, сообщил первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко.

На снимке: во время встречи.

Источник: БЕЛТА.

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