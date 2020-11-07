Общество 

Октябрьская  революция:  две стороны одной медали

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Завтра в Беларуси отметят очередную годовщину Октябрьской революции. Это праздник в большей степени   для  старшего  поколения,   рожденного      в  СССР. 

То, что Октябрьская революция в России «перевернула мир», — не просто образное выражение.  Один из ее результатов — исчезновение  с  политической  карты Европы империй и появление новых, до того момента никогда не существовавших государств  и  автономных   образований в их составе. В том числе,  благодаря   этому  событию был сделан  первый успешный шаг на пути строительства белорусской  государственности.

В числе завоеваний революции немало социальных благ. Причем  многие из них  трудящиеся получили впервые. В списке — право на бесплатное образование на всех его ступенях,  на бесплатное медицинское обеспечение,  восьмичасовой рабочий день  и ежегодные оплачиваемые отпуска, бесплатное жилье. И перечень этот можно продолжать.

Однако у любой медали две стороны: если говорить о достижениях, то правильно будет вспомнить и о потерях. Вслед за революционными событиями началась гражданская война. А это, как известно, одно из самых страшных событий в истории  любого  государства.

Внутренний раздор, когда одна часть народа воюет с другой, приносит огромный урон государству. И если его последствия в экономическом  плане можно ликвидировать в  течение   нескольких  десятилетий, то в плане моральном на это требуется намного больше времени. В Советском Союзе к этому всему добавились еще и политические репрессии,  негативно сказавшиеся на развитии страны и посеявшие страх в сознании целых поколений  людей. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд: страх делает людей послушными, но он  блокирует инициативу,  без которой  невозможно  движение вперед.

Мы  хорошо  знаем,   что идеальных  событий,  несущих  только  благо,  не бывает. Всегда есть плюсы, и есть минусы. Вопрос в том, чего все же больше.  В отношении революций это сказать сложно.  Любые их  достижения   всегда  будут омрачены человеческими жертвами. А думать о том, что  можно осуществить бескровный  переворот, — это утопия. Так учит  история.  И это самый  серьезный  урок,   который   стоит   запомнить.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

 

Уважаемые ветераны, жители Пуховичского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Октябрьской революции. Это историческое событие вызывает немало споров в современном обществе. Однако невозможно отрицать, что его итогом стало завоевание трудящимися целого ряда прав и свобод, которые и сегодня   составляют основу социальной  защищенности граждан нашей страны.

Мы желаем всем крепкого здоровья,  мира и процветания. Пусть уверенность в завтрашнем дне никогда вас не покидает.

Районный совет  ветеранов.

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