Октябрьская  революция:  две стороны одной медали

Завтра в Беларуси отметят очередную годовщину Октябрьской революции. Это праздник в большей степени для старшего поколения, рожденного в СССР.

То, что Октябрьская революция в России «перевернула мир», — не просто образное выражение. Один из ее результатов — исчезновение с политической карты Европы империй и появление новых, до того момента никогда не существовавших государств и автономных образований в их составе. В том числе, благодаря этому событию был сделан первый успешный шаг на пути строительства белорусской государственности.

В числе завоеваний революции немало социальных благ. Причем многие из них трудящиеся получили впервые. В списке — право на бесплатное образование на всех его ступенях, на бесплатное медицинское обеспечение, восьмичасовой рабочий день и ежегодные оплачиваемые отпуска, бесплатное жилье. И перечень этот можно продолжать.

Однако у любой медали две стороны: если говорить о достижениях, то правильно будет вспомнить и о потерях. Вслед за революционными событиями началась гражданская война. А это, как известно, одно из самых страшных событий в истории любого государства.

Внутренний раздор, когда одна часть народа воюет с другой, приносит огромный урон государству. И если его последствия в экономическом плане можно ликвидировать в течение нескольких десятилетий, то в плане моральном на это требуется намного больше времени. В Советском Союзе к этому всему добавились еще и политические репрессии, негативно сказавшиеся на развитии страны и посеявшие страх в сознании целых поколений людей. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд: страх делает людей послушными, но он блокирует инициативу, без которой невозможно движение вперед.

Мы хорошо знаем, что идеальных событий, несущих только благо, не бывает. Всегда есть плюсы, и есть минусы. Вопрос в том, чего все же больше. В отношении революций это сказать сложно. Любые их достижения всегда будут омрачены человеческими жертвами. А думать о том, что можно осуществить бескровный переворот, — это утопия. Так учит история. И это самый серьезный урок, который стоит запомнить.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые ветераны, жители Пуховичского района!

Сердечно поздравляем вас с Днем Октябрьской революции. Это историческое событие вызывает немало споров в современном обществе. Однако невозможно отрицать, что его итогом стало завоевание трудящимися целого ряда прав и свобод, которые и сегодня составляют основу социальной защищенности граждан нашей страны.

Мы желаем всем крепкого здоровья, мира и процветания. Пусть уверенность в завтрашнем дне никогда вас не покидает.

Районный совет ветеранов.