Олег  Белоконев: «В планах — сделать еще больше»

Когда Олег Алексеевич Белоконев был избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Пуховичскому избирательному округу № 65 и приступил к работе, я с самого начала была уверена, что он не сможет относиться к исполнению своих обязанностей иначе, чем на сто процентов заинтересованно и ответственно. Вряд ли он знает, как может быть иначе, потому что до начала своей гражданской биографии Олег Белоконев прошел путь от командира взвода до начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь. Он умеет трудиться 24 часа в сутки. И в том, что это так, думаю, успели убедиться многие пуховчане, которые теперь знают своего депутата не только по фамилии, но и по его делам.

Подходит к концу 2020 год. Он для всех был очень непростым, но работа не останавливалась. И сейчас время подвести ее итоги. Мы делаем это вместе с Олегом Белоконевым:

— В соответствии с утвержденным планом работы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь три дня в каждом месяце я работал в Пуховичском районе. В этом мне помогала мой помощник Людмила Александровна Литавор.

Для осуществления своей предвыборной программы и более детального знакомства с жизнедеятельностью Пуховщины я принял решение встретиться с жителями всех 13 сельисполкомов и Правдинского поссовета, побывать в организациях и на предприятиях всех форм собственности, провести встречи с трудовыми коллективами, познакомиться с представителями малого и среднего бизнеса. Данному плану и следовал в текущем году.

За это время были организованы и проведены личные приемы граждан и «прямые телефонные линии» в райисполкоме, Правдинском городском и в10 сельских исполнительных комитетах. Во время всех встреч и телефонных линий ко мне обратилось 95 человек.

На личные приемы граждан мы по возможности приглашали представителей тех структур и организаций, в компетенции которых находится решение проблем, поэтому часть вопросов была рассмотрена положительно прямо на месте.

По письменным обращениям и вопросам, поступавшим на «прямые телефонные линии», сделано 35 запросов в разные инстанции. Таким образом, в результате нашей совместной работы с Пуховичским РИК, районным Советом депутатов и при непосредственном участии конкретных служб были решены многие проблемы граждан.

Так, был пересмотрен график подачи горячей воды вне отопительного периода в сельских населенных пунктах Пуховичского района: горячая вода стала подаваться ежедневно и круглосуточно.

По просьбам пуховчан оборудован остановочный пункт общественного транспорта в деревне Затитова Слобода, организована работа фельдшерско-акушерского пункта в деревне Энергия, аптечного пункта в поселке Марьино. Решились вопросы по работе передвижного ФАП в сельских населенных пунктах района, фельдшер которого будет оказывать не только медицинскую помощь населению, но и реализовывать медикаменты.

Депутатское участие понадобилось при решении вопросов с освещением дворовой территории по улице Новая Заря в городе Марьина Горка, с установкой скамеек в сквере возле поликлиники в поселке Дружный, с текущим ремонтом дорог в деревнях Пережир, Ушанка, Новосады и ямочным ремонтом придворовых территорий в агрогородке Пуховичи.

Как депутату мне приходилось решать и такие проблемы, как откатка жидких коммунальных отходов из общих отстойников в деревне Красный Октябрь, как организация взаимодействия с Министерством лесного хозяйства по вопросу пересмотра контрольных учетов диких животных в охотничьих угодьях «Пуховичская РОС» РГОО «БООР». Очень разные, на самом деле, возникают проблемы…

Положительно решился вопрос об организации прямого маршрута в Минскую областную клиническую больницу. Этот вопрос давно волновал многих жителей райцентра и района. Как, например, и вопросы оборудования автопарковки возле церкви в Пуховичах (разработан проект, а проведение работ запланировано на 2021 год), капитального ремонта дома № 12 в деревне Габриелевка, строительства станции обезжелезивания воды в деревне Залог Пятилетки и нового моста через реку Таль в деревне Рудня. По всем этим вопросам проделана конкретная работа, и уже есть результаты.

Мной были инициированы и организованы три встречи по коллективным обращениям избирателей с привлечением представителей компетентных организаций. Одна из встреч состоялась в Голоцком сельсовете. Обсуждался серьезный вопрос о функционировании иловой площадки «Волма» (полигон хранения осадка сточных вод), расположенной на границе Пуховичского и Минского районов. В результате налажено взаимодействие с руководством УП «Минскводоканал», в марте-апреле 2020 года произведена посадка 1800 саженцев древесных растений с целью рекультивации прудов-накопителей. Закуплен мобильный комплекс с распыляющими головками для нейтрализации запаха. Руководством предприятия ведется многовекторная работа по реализации проекта «Реконструкция Минской очистной станции».

В июле состоялась встреча жителей деревни Победа Дукорского сельсовета с представителями СХФ «Светлая Нива» ОАО «Минский моторный завод», ГП «Пуховичский водоканал», Пуховичского райисполкома, Дукорского сельисполкома по вопросу отсутствия питьевой воды в населенном пункте из-за выхода из строя водопровода. По итогам встречи было принято решение о создании кооператива по строительству коллективного водопровода, который впоследствии будет находиться на обслуживании СХФ «Светлая Нива». Совместно найдено компромиссное решение финансовой составляющей вопроса: проект и 50 процентов стоимости водопровода оплатит ОАО «Минский моторный завод», 50 процентов стоимости водопровода — члены кооператива с рассрочкой на год.

Но ко мне как к депутату часто приходят и с личными обращениями. Так, при депутат-ском участии решался вопрос с оборудованием пристенового пандуса в жилом доме Новой Зари для ребенка инвалида-колясочника.

Одной из основных задач депутата Палаты представителей является проведение встреч с трудовыми коллективами с целью информирования избирателей о своей работе в Палате представителей, мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации. За отчетный период я встретился с более чем 30 трудовыми коллективами. Знакомство с предприятиями было познавательным для меня, а живое общение с людьми — интересным и полезным.

В тесном взаимодействии с ГП «УКС Пуховичского района», отделом архитектуры и строительства Пуховичского РИК я держал на контроле вопросы строительства жилья, спортивных сооружений, иных социальных объектов района. Продолжаю контролировать, как решается еще одна задача, обозначенная в моей предвыборной программе: проблема утилизации мусора (реализация инвестиционного проекта «Проект по твердым отходам в Пуховичах»). Сроки реализации проекта: 2018-2021 года.

Я успел за время работы в округе узнать и о существующих проблемах в сфере здравоохранения Пуховщины. Все они обсуждались на встречах с медработниками. Но в этом году на повестке дня оказался вопрос с пандемией коронавируса. Я посчитал невозможным для себя не поддержать в такой ситуации медработников и организовал спонсорскую помощь, которая была направлена на приобретение автомобильного топлива для машин скорой помощи на сумму 4000 рублей и обеспечение более комфортной работы медперсонала (в медучреждения передано 15 микроволновых печей, 15 утюгов,15 электрочайников).

Работая в округе, я старался не оставлять без внимания вопросы образования и воспитания молодежи, проблемы в сфере культуры, спорта и туризма, в деятельности общественных организаций и, конечно, занимался вопросами повышения престижа срочной военной службы и статуса военнослужащего в целом.

За год депутатской работы я выстроил конструктивное взаимодействие с местными органами власти и районным Советом депутатов. Я думаю, что мы успешно работали, потому что решали общие задачи. Мне кажется, что было сделано немало, а в планах — сделать еще больше. Более подробную информацию вы можете найти на сайте Belokonev@house.gov.by

P.S. Когда материал готовился к печати, Олег Алексеевич находился на лечении: избежать коронавирусной инфекции, к сожалению, и у него не получилось. Но как только состояние здоровья позволило, депутат приступил к выполнению своих обязанностей удаленно. Мы желаем ему сил и терпения в борьбе с болезнью и надеемся на то, что работа в округе будет возобновлена уже очень скоро.

Елена МАКСИМОВА.