Олег Довнар и не думал, что судьба вновь приведет туда, откуда он, собственно, родом, — на «литейку»

Опытно-экспериментальный завод Олег Францевич Довнар считает своим главным, родным предприятием, хотя жизнь сложилась так, что не весь свой трудовой путь ныне заместитель главного инженера прошел в ногу с «литейкой». Но именно здесь все начиналось…

— После окончания Могилевского машиностроительного института я был распределен на литейно-механический завод (так тогда называлось ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод»), — вспоминает Олег Францевич. — Начинал в должности инженера-технолога. А позже в моей жизни случился перерыв на партийную работу: я перешел в райком комсомола. Правда, вскоре понял, что не это сфера моих интересов. Я практик. Мне нужно производство, конкретная работа. Поэтому пришлось все начинать с нуля.

Олег Довнар работал на ОАО «Машпищепрод», был заместителем директора на РУП «Мариз», директором РУП «Технопрод». Серьезная работа, ответственные должности. Наверное, и не думал, что судьба вновь приведет его туда, откуда он, собственно, родом, — на «литейку».

— Я вернулся на предприятие в 2012 году,— рассказывает Олег Францевич. — С удовольствием приступил к практической работе в качестве инженера-конструктора. А через несколько месяцев стал заместителем главного инженера по подготовке производства.

В 2015 году после реорганизации ОАО «Шацкий механический завод» и присоединения его к ОАО «ПОЭЗ» был образован Шацкий участок. Наследство опытно-экспериментальному заводу досталось, скажем прямо, с большими проблемами. Полуразрушенные корпуса, давно неотапливаемое административное здание, устаревшее оборудование. Навести порядок и организовать работу там, где рабочие места были просто необходимы, мог только опытный грамотный специалист. И директор ОАО «ПОЭЗ» Александр Конченко поручил это непростое дело Олегу Довнару. Как раз в тот год состоялось наше с ним знакомство. Олег Францевич показывал мне свое «хозяйство» и уверенно говорил, что все здесь изменится.

И действительно, не прошло и года, как участок заработал. Здесь, в Габриелевке, отливают тюбинги малых типоразмеров, а также производят широкий перечень товаров для нужд ЖКХ, лесного хозяйства, товаров народного потребления. Изготовят литейщики также любые изделия из металла по собственным эскизам заказчика.

В прошлом году Шацкий участок возглавил молодой коллега Олега Довнара Роман Погорелов. А Олег Францевич вернулся на основное производство. Здесь не меньше нужны его опыт, его специфические профессиональные знания по механической обработке металла. Особенно это важно для молодежи, которая приходит на завод.

— У нас на заводе есть традиция самостоятельно растить кадры, — говорит Олег Францевич. — Вот и я надеюсь подготовить себе смену в лице выпускника БНТУ Ивана Саленко. Он совсем недавно пришел на предприятие, которое, надеюсь, ему станет родным.

Елена ИВАНОВА.