Молодёжь Ступени успеха 

Олег  Марченко: «Армия  сделала  меня  сильнее  духом»

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В любой воинской части нашей страны служат люди, на которых следует равняться: мужественные и стойкие, честные и ответственные. Именно с таким  парнем мне удалось встретиться  в войсковой  части  89417.  Знакомьтесь: разведчик-пулеметчик Олег Марченко.

После окончания школы Олег поступил в Жлобинский государственный металлургический колледж. Немного поработал и решил продолжить  учебу  по  специальности  в  Гомельском  государственном техническом университете имени Сухого. Успешно  сдал  установочную  сессию.  Затем пришла повестка в армию.

Первое время разведчику, как и его ровесникам, было нелегко привыкать к новым и не столь уж простым армейским заботам: подъему по команде, утренней зарядке, занятиям  по  боевой подготовке, суточному наряду. Но скоро освоился. Олег смело и уверенно совершает прыжки с парашютом, ходит на полевые выходы. Недавно с отличием сдал  экзамены  и  стал  разведчиком-пулеметчиком. За образцовое исполнение воинского долга, отличные результаты в боевой подготовке  Олег Марченко неоднократно  поощрялся  командованием.

Служит парень в силах  специальных   операций    Вооруженных Сил, поэтому у него особое  отношение  к  физической подготовке: как и все спецназовцы, Олег  каждый день занимается спортом. С детства увлекается греблей, так что к физическим нагрузкам ему не привыкать.

— За время службы я стал более уверенным в себе. Начал ответственнее относиться ко многим вещам, — говорит  Олег. — Считаю, что каждый мужчина обязан служить в армии. Она закаляет характер, становишься более самостоятельным, дисциплинированным. Важную   роль  играет  физическая  подготовка  каждого военнослужащего. Она развивает его выносливость, стойкость и решительность.

В этом  году Олег  и его сослуживцы  приняли  участие  в различных учениях,  в  которых   наш    военнослужащий  показал высокую боевую  подготовку, силу  духа  и  терпение.

Хорошо подготовленному, ответственному разведчику спецназа Марченко служба идет  на  пользу. После нее Олег планирует вернуться на работу.  У  него  много планов на будущее….

Евгений  СЕРГЕЕВ.

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