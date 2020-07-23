Олег  Марченко: «Армия  сделала  меня  сильнее  духом»

В любой воинской части нашей страны служат люди, на которых следует равняться: мужественные и стойкие, честные и ответственные. Именно с таким парнем мне удалось встретиться в войсковой части 89417. Знакомьтесь: разведчик-пулеметчик Олег Марченко.

После окончания школы Олег поступил в Жлобинский государственный металлургический колледж. Немного поработал и решил продолжить учебу по специальности в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. Успешно сдал установочную сессию. Затем пришла повестка в армию.

Первое время разведчику, как и его ровесникам, было нелегко привыкать к новым и не столь уж простым армейским заботам: подъему по команде, утренней зарядке, занятиям по боевой подготовке, суточному наряду. Но скоро освоился. Олег смело и уверенно совершает прыжки с парашютом, ходит на полевые выходы. Недавно с отличием сдал экзамены и стал разведчиком-пулеметчиком. За образцовое исполнение воинского долга, отличные результаты в боевой подготовке Олег Марченко неоднократно поощрялся командованием.

Служит парень в силах специальных операций Вооруженных Сил, поэтому у него особое отношение к физической подготовке: как и все спецназовцы, Олег каждый день занимается спортом. С детства увлекается греблей, так что к физическим нагрузкам ему не привыкать.

— За время службы я стал более уверенным в себе. Начал ответственнее относиться ко многим вещам, — говорит Олег. — Считаю, что каждый мужчина обязан служить в армии. Она закаляет характер, становишься более самостоятельным, дисциплинированным. Важную роль играет физическая подготовка каждого военнослужащего. Она развивает его выносливость, стойкость и решительность.

В этом году Олег и его сослуживцы приняли участие в различных учениях, в которых наш военнослужащий показал высокую боевую подготовку, силу духа и терпение.

Хорошо подготовленному, ответственному разведчику спецназа Марченко служба идет на пользу. После нее Олег планирует вернуться на работу. У него много планов на будущее….

Евгений СЕРГЕЕВ.