Олени на воле и рацион лесных «столовых» — что нового в угодьях БООР

В середине декабря прошлого года по программе расселения в Беларуси оленей, которую реализует Белорусское общество охотников и рыболовов, в лесной массив возле деревни Болочанка было завезено 50 благородных оленей. Здесь для них был построен лесной вольер площадью более 12 гектаров, где были установлены кормушки, солонцы, организовано водопоение и проводилось егерское обслуживание и охрана.

В числе завезенных сюда для адаптации к местным природным условиям и готовящихся к выпуску на волю редких для пуховичских лесов благородных оленей были 4 самца, 23 самки и 23 полугодовалых оленя. Весной, как и ожидалось, оленухи дали новое потомство, а летом ограждение было снято, и уже 70 оленей вышли из вольера на вольное проживание.

— Олени, по всему видно, чувствуют себя хорошо в новых для них лесных массивах, — отмечает егерь Краснооктябрьской охотдачи Анатолий Ходачек. — Их можно увидеть не только на участке вольера, к которому они привыкли, но также и в соседних лесах возле деревни Блужский Бор, в урочище Березянка и в других местах. Выглядят они здоровыми и упитанными.

Охотхозяйство Пуховичской РОС РГОО «БООР» не собирается бросать новых лесных обитателей на произвол судьбы. В лесных массивах, где обживаются олени, устанавливаются кормушки и солонцы. Для подкормки животных зимой в Краснооктябрьской охотдаче заготовлено достаточное количество зерна, сена, соли, а также овощей: свеклы, моркови, капусты, картофеля.

Лесные «столовые»

Подкормочные поля, которые со своими помощниками из числа охотников возделывают и засевают на участках среди леса егеря Пуховичской РОС РГОО «БООР», активно посещают лоси, косули, олени и другие дикие животные. Особенно их привлекает такая культура, как озимый рапс, поэтому в последние годы охотхозяйство ориентирует охотколлективы на увеличение площади подкормочных полей.

Так, в настоящее время в девяти охотдачах с наибольшей численностью диких копытных животных насчитывается 39 подкормочных полей, засеянных озимым рапсом, общей площадью 32 гектара. К слову, в прошлом году специально для подкормки зверей в зимнем периоде эта культура выращивалась на подкормочных участках, которые в целом занимали 25 гектаров.

Больше всего таких популярных у лесных обитателей «столовых» появилось на территории Синчанской охотдачи, которую обслуживает егерь Сергей Абразовский — 12 рапсовых полей площадью 8 гектаров, что на 2 гектара больше, чем в прошлом году. Озимый рапс здесь вырос уже такой, что можно закладывать в сенажную яму: с большой зеленой массой. Правда, этого делать никто не собирается. Уборку урожая проведут сами звери, причем тщательно — до самых корешков, к чему они уже и приступили.

7 гектаров занимают подкормочные поля в лесах Краснооктябрьской охотдачи, четыре — в блужских лесах.

Егерь Горелецкой охотдачи Георгий Ахремчик в этом году организовал посев озимого рапса на шести разработанных в лесу участках общей площадью 4,5 гектара, где была произведена химпрополка, вспашка, посев, боронование. Помогали ему четыре охотника из Горельца и Марьиной Горки. Все работы они проводили за свой счет и на личных тракторах. Охотхозяйство старается компенсировать эти затраты, предоставляя бесплатные путевки на охоту.

Также в охотдачах имеется 16 кормохранилищ, где для подкормки диких животных в зимний период заготовлен запас зерна.

Андрей МАЗАНИК.