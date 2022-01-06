Ольга Саакян: Воспитывать на собственном примере

Ольга Саакян, управляющий делами Туринского сельисполкома:

— Меня как государственного служащего заинтересовали изменения, внесенные в статью 32 Конституции Республики Беларусь, которые касаются родительских обязанностей. На территории нашего Совета проживает много семей, в которых воспитывается несовершеннолетние дети, из них 31 семья — многодетная. И очень хочется, чтобы каждый родитель заботился о своих детях, воспитывал их настоящими гражданами своей страны, готовил к общественно-полезному труду, прививал культуру и уважение к закону, историческим традициям нашей Родины. Чтобы дети уважительно относились к старшим, понимали, что нужно много трудиться, чтобы достичь своей цели.

Я сама мама, мы с мужем воспитываем 10-летнего сына. Он с малых лет знает, что такое помогать родителям, а еще каждый год весной накануне Дня Победы вместе со взрослыми принимает активное участие в школьных субботниках, в благоустройстве воинских захоронений и памятников. Я считаю, что только на своем примере можно воспитать уважение к истории и традициям своей страны.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.