Олимпиады и время для хобби — школьники рассказали, чем занимались на каникулах

В школах закончились осенние каникулы, и учащиеся вновь оказались за партами. Мы встретились с некоторыми из них и узнали, чем они занимались на минувшей неделе.

Матвей Малаканов, 15 лет, ученик Марьиногорского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа:

— Каникул можно считать и не было. Я усердно готовился к районным олимпиадам. Благодаря этому занял призовые места: 2-е – по математике, 3-е – по истории. Результатами доволен, особенно по математике, так как она нужна мне при поступлении. Приближается сезон репетиционного тестирования, но я решил, что первый этап пропущу и подготовлюсь к следующим.

Когда появилось время, чтобы отдохнуть от учебы, я гулял с друзьями и читал книги. Очень импонирую Стивену Кингу. В его произведениях меня привлекает тематика ужаса и, благодаря интересному повествованию, его истории увлекают.

Обычно в школе на каникулах проводились различные мероприятия: спортивные субботы, профориентация, но из-за коронавирусной инфекции их не было. Внутри класса мероприятия тоже не проводились, хотя это помогло бы нам узнать друг друга лучше. Дело в том, что после 9 класса многие поступили, а тех, кто остался, объединили в один класс. Сейчас нас 20 человек, год только начался, но я думаю, что мы еще успеем со всеми познакомиться.

Диана Крамарева, 15 лет, учащаяся средней школы №2 г. Марьина Горка:

—Все каникулы я старалась проводить в самоизоляции, но не всегда получалось: нужно было посещать факультативы. Да и поездку с классом в музей имени Николая Чепика в Блуже пропускать не хотелось, ведь в школу я перевелась в начале года. На каникулах в школе мероприятия не проводили, хотя мне было бы интересно в них поучаствовать.

Раньше я ездила на соревнования по легкой атлетике. Но из спорта пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Музыкальную школу по классу гитара тоже закончила. Вот и появилось больше времени для того, чтобы учиться усерднее. Поэтому на самоизоляции в основном занималась, иногда играла на гитаре, чтобы пальцы не забыли , как брать аккорды.

Виктория Симаненко, 17 лет, учащаяся средней школы №3 г. Марьина Горка:

—На каникулы я строила грандиозные планы, но потом вспомнила, что я олимпиадница. В итоге четыре дня каникул потратила на районные олимпиады по химии и белорусскому языку и заняла по каждой третье место. Но результаты, а точнее процент выполнения, огорчили, зато я теперь знаю свои слабые места и буду над ними работать.

На каникулах я отметила свой день рождения. В этом году смогла его как следует, хотя два прошлых годах я пропадала на олимпиадах и отпраздновать не могла. Хотела у бабушки провести все каникулы, но из-за вечной подготовки провела у нее только два дня.

Появилось больше времени для занятий спортом и чтения книг. Помню момент, когда впервые пришла в спорт. Мне тогда было семь, и в спорт меня отдали родители. До сих пор считаю, что это лучший подарок, который мне делали. За 10 лет перепробовала много разных видов спорта. Проще перечислить то, чем я не занималась. Последние три года метаю молот. Не самый женский вид спорта, но мне это приносит огромное удовольствие. Весной этого года выполнила первый взрослый разряд и считаю это своим самым большим достижением.

На репетиционное тестирование решила не идти, потому что учителя и репетиторы сказали , что обычно к первому этапу учащиеся не подготовлены должным образом и может пропасть вера в себя.

Анастасия Лисовская, 15 лет, учащаяся средней школы №4 г. Марьина Горка:

— Ждала каникул с нетерпением. Наконец появилось время для того, чтобы поиграть на укулеле и уделить внимание домашним питомцам. Стало больше времени для рисования, им я занимаюсь с самого детства. Опробовала уже кисти и краски, но мне больше нравится рисовать подручными материалами – карандашами и ручками. В художественную школу я не ходила, всему училась сама и со временем полюбила скетчи (быстрый рисунок).

В новую школу я перевелась в начале года и мероприятия на самих каникулах не успела застать. С ухудшением эпидемиологической ситуации ничего в школе не проводят.