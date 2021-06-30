Она репетировала свой танец… Казалось, что в эту минуту она проживала жизнь: смеялась, плакала, мечтала, отчаивалась, а потом будто воскресала из пепла. Казалось, на сцене нет законов гравитации: движения были легкими, грациозными и чувственными. Она репетировала…

Хореограф районного центра культуры Алина Синельник начала танцевать в детстве: первые движения выучила в танцевальном коллективе «Дубравушка». И уже в 11 лет знала, что хочет поступить в Белорусскую государственную хореографическую гимназию-колледж.

— В 5-м классе общеобразовательной школы я осуществила мечту и поступила в хореографический колледж. С этого момента началась моя самостоятельная жизнь. Родителей я видела только на выходных, — говорит Алина. — Конечно, непросто было ребенку вдали от семьи, но каждый день я испытывала чувство радости от того, что занимаюсь тем, что мне по душе. Моей целью было стать лучшей в своем деле, и я прикладывала для этого все силы.

Ежедневно мы проводили у станка по пять часов. После занятий отправлялись в общежитие, отдыхали, затем я снова шла в зал для отработки танца. Жизнь в колледже научила меня работать «через не могу». Нагрузки становились все тяжелее, и когда я говорила о том, что не могу больше заниматься, классный руководитель отвечала: «Можешь!». По утрам, бывало, болела спина и от усталости дрожали ноги. Посещали мысли бросить колледж. Но постепенно я приучила себя к нагрузкам и показывала хорошие результаты. Даже начала принимать участие в постановках Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В балете «Лебединое озеро» я была задействована во всех четырех актах. Танцевала в «Щелкунчике» и «Эсмеральде». Также был опыт работы на сцене Государственного театра музыкальной комедии.

После обучения Алина вернулась в районный центр культуры по распределению. Здесь она ставила танцы, участвовала в сказках, мюзиклах, концертах. И попробовала обучать детей современному танцу.

— Помню, как я загорелась, когда увидела интерес детей к танцу и желание обучаться, — рассказывает хореограф. — Мы оттачивали умения и всегда с радостью выступали на концертах. Я смотрела на результаты наших трудов и думала: что делать дальше? И стала дополнительно преподавать в танцевальной студии «Импульс». Последним из наших достижений стала победа в конкурсе «DANCE UNITED GAMES», где ученики в возрасте от 9-ти до 12-ти лет заняли второе место с постановкой «Мы в танцах!». Эта группа обучалась всего год и показала отличные результаты.

Учащиеся кружка «First Time», преподавателем которого является Алина, ежегодно принимают участие в таких праздниках, как День труда, Купалье, Фолькфест, День молодежи, в новогодних мюзиклах, летних развлекательных программах, и радуют зрителей своими танцами. Кроме этого, Алина готовит детей к поступлению в учебные заведения, где нужно сдавать творческие экзамены.

— Да, я люблю свою работу. Это каждый день новые идеи, эмоции, препятствия, победы. Я люблю наблюдать за тем, как дети набираются опыта, осваивают современные, все более сложные движения. Люблю и те дни, когда мы выходим на сцену, чтобы показать результаты своего труда и порадовать зрителей танцем.

Марина РЫЖОВА.