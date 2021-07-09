— Они не чужие. Они наши, — поправила моего коллегу приемная мама, в гости к которой накануне Нового года приехала с подарками целая команда чиновников и журналистов. — Мы никогда не делали разницы между нашими кровными сыновьями и приемными детками. Если бы хоть раз мне захотелось провести такое разделение, я перестала бы быть приемной мамой.

Ирина тогда долго объясняла, как пришла к решению взять в семью первую приемную девочку. Та, к слову, выбрала себе маму сама, ухватившись за руку Ирины, которая по своим рабочим делам случайно оказалась в приюте. Никогда до этого момента в голову счастливой маме двоих прекрасных мальчишек не приходила мысль о том, что она сможет так круто изменить свою жизнь, сменив профессию бухгалтера на профессию мамы.

Их с мужем семья за два года стала «супермногодетной»: под одной крышей не тесно и уютно было шести ребятишкам, четверо из которых смогли обрести добрых и любящих родителей.

Я слушала тогда рассказ Ирины и восхищалась ею. Мне сложно было представить, как это возможно взять на себя такую огромную ответственность за судьбы детей?..

— Это только кажется, что страшно, — улыбалась приемная мама, прижимая к себе ни на секунду не отходящих от нее самых младших, недавно принятых в семью, девочек-сестричек. — Дети отдают вам столько любви и неж-ности, что силы сами откуда-то берутся. И ты понимаешь, что счастлив, потому что даришь счастье другим…

Эту случайную встречу с многодетной приемной мамой я всякий раз вспоминала, когда бывала в приемных семьях нашего района. Мне казалось, что люди, посвятившие свою жизнь воспитанию детей, у которых по разным причинам не было или не стало вдруг семьи, — самые удивительные и благородные люди на земле. Никто из них не говорил о том, что приемное родительство для них — просто хорошая и нужная обществу работа, хотя фактически это действительно так и есть, ведь у приемных родителей есть и трудовая книжка, и официальное место работы в управлениях по образованию, спорту и туризму райисполкомов.

— Приемная семья, детский дом семейного типа (ДДСТ) – это формы профессиональной семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, и это, безусловно, один из самых лучших вариантов (кроме усыновления) воспитания детей,— говорит социальный педагог социально-педагогического центра Татьяна Гулякевич. — Семья или отдельные люди принимают детей в свой дом, а сами становятся работниками управления по образованию, спорту и туризму и имеют те же гарантии, что и все работники: заработную плату, отпуск, весь социальный пакет. В приемную семью помещается, как правило, до 4-х детей, в ДДСТ — от 5-ти до 10 детей.

В нашем районе действует 5 детских домов семейного типа, где воспитываются 27 детей. Самыми «молодыми» приемными родителями детского дома семейного типа недавно стали Алла и Вадим Ятковские. До нового статуса они были приемными родителями и воспитали семерых приемных детей. Недавно также открылся ДДСТ Виктории Давыденко, ставшей приемной мамой для четверых деток. В поселке Дружный двухмесячную девочку, которой предстояло быть переданной в детский дом, взяла на воспитание в октябре прошлого года молодая семья Ольги Бычковой, мамы троих собственных детей.

А самый первый городской дом семейного типа был образован и открыт в Марьиной Горке в 2003 году. Это дом, где и сейчас живет семья Илоны Чирва. В данный момент там воспитываются пятеро приемных деток.

На год раньше приняли детей в семье Ильи Иванова из поселка Свислочь.

Илья Павлович, к слову, как и Владимир Владимирович Гальчук, — приемные папы, которые по объективным причинам воспитывают приемных детей сами. Оставшись без женской поддержки, любви и заботы, папы не отказались от обязанностей перед своими детьми. Это не может не вызывать восхищения силой их характера, духа, человечностью.

Но, к сожалению, жизнь такова, что приемные семьи могут закрываться. И не потому, что родители не справляются. Они просто… уходят на пенсию.

Совсем недавно в нашем районе одной такой семьей стало меньше: была закрыта семья Валентины Николаевны Пышняк, посвятившей себя воспитанию приемных детей много лет.

— Наверное, можно понять, что далеко не каждый стремится взять на воспитание оставшихся без семьи и родительской любви детей, — говорит психолог СПЦ Екатерина Сивоконь. — Это действительно огромная ответственность и нелегкий каждодневный труд. Он под силу сильным людям, людям с высокими моральными принципами, добрым, человечным, умеющим сострадать. Случайных людей в этом деле поэтому быть не может. И потому, что такую ответственность на себя берут только мотивированные люди, и потому, что с потенциальными родителями до момента оформления в качестве приемных проводится необходимая образовательная работа, собеседования с различными специалистами, которые поймут, готов ли человек или семья стать приемными родителями. Как правило, жизнь показывает, что приемными родителями становятся в большинстве своем верующие люди. В нашем районе это представители пяти разных конфессий.

Но ведь есть наверняка те, кто, воспитав и вырастив своих детей, еще могут подарить свою нерастраченную любовь обездоленным детям. Мы бы хотели помочь таким людям стать для кого-то лучиком света и надежды. Приходите в районный социально-педагогический центр, и мы поможем вам осуществить благое дело. Поможем собрать необходимый пакет документов, пройти обучение и создать семью, в которой будет кому дарить любовь и заботу.

Если же вы не готовы сразу стать приемными родителями, то можно попробовать себя в качестве патронатной семьи, в которую детей от 14 до 18 лет берут на выходные и праздничные дни. Или в качестве опекунов и попечителей. В любом случае вы сможете сделать кого-то счастливым. И стать счастливым в ответ…

Елена ИВАНОВА.