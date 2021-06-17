ООО «Инфида» — это пример  успешного частного бизнеса на Пуховичской земле

ООО «Инфида» как пример успешно развивающегося частного бизнеса представили участникам мероприятия, посвященного 30-летию белорусского предпринимательства.

Министр экономики Александр Червяков, выступая в инкубаторе малого предпринимательства УП «УИН», отметил, что одно из основных направлений в развитии частного бизнеса, которое будет поддерживать правительство в ближайшие годы, — производственное. Суть в том, что именно в этом секторе быстрее внедряются инновации, создаются новые рабочие места.

В нашем районе успешно работает целый ряд частных производственных компаний. Самая молодая из них — ООО «Инфида». Компания оказывает полный комплекс услуг по доработке и хранению зерновых и белковых культур и представляет собой современный агрологистический комплекс, в состав которого входят элеватор, склады хранения сыпучих грузов, подъездные железнодорожные пути.

— Строительство производства мы начали в 2015 году, — рассказал директор предприятия Кирилл Елисеев. — Первый пуск осуществили в 2017 году. В компании в настоящее время работает 95 человек. Все основные процессы автоматизированы, ручной труд сведен к минимуму. Основа предприятия — элеватор постоянного хранения мощностью 35 тысяч тонн. Все остальное — обслуживающие подразделения. Работаем в основном с рапсом и кукурузой: осуществляем сушку зерна, его чистку, транспортировку. При этом применяются передовые немецкие и белорусские технологии. Заказчики работ — крупные переработчики зерна, в том числе и ЗАО «БНБК», — сообщил Кирилл Вячеславович.

В ходе экскурсии ее участники смогли познакомиться с каждым этапом производства. Первой работу с вновь прибывшей партией зерна начинает лаборатория. Кирилл Вячеславович пояснил, насколько важным является этот участок. С каждой машины отбирается проба: определяется влажность зерна, оно проверяется на сорность, различные примеси, арганолептику. Все это позволяет понимать, как работать с зерном дальше. Оборудование, которым оснащена лаборатория, позволяет все делать качественно и достаточно быстро: экспресс-анализ проводится за 15 минут, полный разбор пробы занимает 50 минут.

Получив допуск лаборатории, машины проходят весовой контроль, затем зерно поступает в сушильный комплекс, производительность которого 40 тонн в час.

Как подчеркнул Кирилл Елисеев, зерно — живой продукт, и любая незначительная ошибка в работе с ним может привести к огромным потерям. К примеру, кукуруза — довольно капризная культура. И если с ней неаккуратно обращаться, то потери могут составить от 30 до 35 процентов. Исходя из этого, можно понять, насколько строго на предприятии следуют технологиям.

По итогам минувшего года через предприятие прошло более 100 тысяч тонн зерна. И объемы его увеличиваются. В связи с этим постоянно идет модернизация производства. Существенно то, что еще на стадии проектирования предприятия закладывались резервы для его роста. На площадке в 13 гектаров есть место для нового строительства. И конкретные планы в этом направлении есть. Уже ведутся работы по созданию второго сушильного комплекса мощностью 50 тонн в час. Формируется еще одна погрузочно-разгрузочная зона.

ООО «Инфида» — это пример успешного частного бизнеса на нашей Пуховичской земле, где есть все условия для развития.

Наталья ПАРХОМЧИК.