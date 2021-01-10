ООО «МПМК-14» стало новоселом и переехало в новый офис

Наилучший подарок под Новый год — это возможность отметить праздник в своей квартире. С этим, думаю, никто не будет спорить. И в первую очередь, те, кто такие подарки делает, — сами строители…

Для работников ООО «Пуховичское МПМК-14» 2020-й год был в некотором смысле знаковым: в прошлом году организация не только построила и ввела в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых домов, но и сама стала новоселом.

— Нашему предприятию 6 лет. Все это время инженерно-технический персонал размещался в арендованном небольшом здании. И для нас давно стал актуальным вопрос строительства собственного офиса, — рассказывает заместитель директора МПМК-14 Мария Турко. — На аукционе мы приобрели заброшенное здание по улице Октябрьская и сделали его капитальный ремонт. И Новый год встретили в прекрасных условиях.

Кроме кабинетов для более чем 40 инженерно-технических работников, в здании оборудована комната для приема пищи, просторный архив.

Просторно теперь и в холле, где стоит великолепная новогодняя елка, наряженная в «правильных» серебристо-золотистых цветах 2021 года с надеждой на то, что все в нем будет лучше, чем в прошлом.

Но и в 2020 году строители без работы не скучали. Накануне новогодних праздников завершили строительство 100-квартирного жилого дома в Столбцах. Этот объект, к слову, не просто социально значимый — очень интересный из-за креативного мурала (рисунка) на торцевых стенах двух корпусов дома. На них изображены прототипы реальных людей, которых случайно на улицах города встретил автор граффити Евгений Литвинов. Журналистам телеканала СТВ прораб ООО «Пуховичское МПМК-14» Денис Щерба сказал, что теперь свои объекты строители стараются украсить, чтобы они не были скучными, чтобы была в них изюминка. Корпуса дома в Столбцах выгодно расположены друг относительно друга, и рисунки выглядят единой композицией.

Мурал появился и на стене дома в Марьиной Горке по улице Восточная, который готовился к сдаче перед Новым годом. На первом в Марьиной Горке мурале решили изобразить герб города.

При строительстве этого жилого дома было освоено 3,5 миллиона рублей. В новом доме будет поквартирное газовое отопление, что определенно оценят 40 новоселов.

Рядом с новостройкой на Восточной продолжается строительство второго дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это будет 60-квартирный дом, который строители планируют сдать во втором квартале 2021 года.

В уходящем году строители МПМК-14 подарили радость новоселам в Петрикове Гомельской области (там сдан в эксплуатацию один дом) и в Старых Дорогах (два дома).

Елена ИВАНОВА.