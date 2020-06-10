Опасность инфекций все еще актуальна, самоуспокаиваться рано — санэпидслужба Минска

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии отмечает, что население столицы стало время от времени пренебрегать мерами безопасности, респираторного этикета и личной гигиены, хотя вероятность заражения различными инфекциями все еще высокая. Об основных превентивных мерах сегодня напомнила главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк.

«В последнее время отмечается некоторая самоуспокоенность минчан в плане профилактики респираторных и других инфекций. Хотя они по-прежнему актуальны. Это касается и респираторных инфекций, и — с наступлением жары — острых кишечных инфекций, — сказала Нелли Гиндюк. — Поэтому только основные правила профилактики помогут избежать инфекций, дальнейшего их распространения, чтобы сохранить здоровье наших горожан».

Респираторный этикет включает несколько простых правил. При чихании или кашле надо прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, которую после использования нужно аккуратно выкинуть. Если салфетки рядом нет — чихать в сгиб локтя, после обработать руки антисептическим средством. Руки нужно мыть и обрабатывать как можно чаще, обязательно — после посещения общественных мест, транспорта, до и после еды. Как и дезинфицировать мобильные телефоны, другие предметы, которых люди часто касаются в течение дня. Для гаджетов подойдет салфетка с микрофиброй, смоченная водой с моющим средством, либо спиртосодержащее дезинфицирующее средство.

Все еще актуально и социальное дистанцирование — на расстоянии минимум 1,5 м друг от друга. «Это важно, независимо от того, где мы находимся: в магазинах, на рынках, на пляжах или в других местах. В местах скопления людей необходимо носить средство защиты — маску, которую следует менять через каждые два часа. За ненадобностью ее нужно снять и положить в чистый пакет. Ни в коем случае не стоит носить ее на ухе или под подбородком, тем самым инфицируя сначала маску, а затем и себя», — подчеркнула Нелли Гиндюк.

Тем, кто находится на самоизоляции, нужно строго следовать всем правилам ее соблюдения, чтобы не допустить распространения инфекции.

При появлении признаков заражения и заболевания надо вызвать врача на дом, избегать контактов и выполнять все рекомендации медиков.

Также главный государственный санитарный врач напомнила о рисках заражения кишечными инфекциями, грозящем впоследствии заболеваниями эндокринной системы и другими, при покупке продуктов в неустановленных местах и их потреблении.

Предприятиям и организациям, особенно тем, которые посещает много людей, важно обеспечить все возможные меры безопасности и профилактики. Рабочие места должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м, та же дистанция рекомендуется посетителям. Сотрудники должны быть обеспечены средствами защиты. В случае постоянного контакта с посетителями желательно, чтобы рабочее место было отделено защитным стеклом. Обязательна ежесменная уборка с применением дезинфицирующих средств (речь об обработке не только пола, но и всех поверхностей, с которыми часто соприкасаются люди), наличие антисептиков в видных местах и их постоянное пополнение.

«Выполнение профилактических мероприятий позволит нам предупредить распространение респираторных и других инфекций. И те материальные затраты, которые требуются для этих мероприятий, во много раз меньше, чем ущерб здоровью, который могут принести инфекции», — заключила Нелли Гиндюк.

Источник: БЕЛТА