Опасные насекомые!?

Как показывает практика, участились случаи обращения граждан, связанные с просьбой уничтожить гнёзда шершней на своём участке. Обращаются с просьбой о помощи к спасателям не только гражданское население, но и организации. В городе чаще встречаются осиные гнезда, а вот в сельской местности, на дачах — шерстни. С потеплением спасатели Пуховичского РОЧС практически ежедневно выезжают на оказание помощи в ликвидации гнезд «опасных» насекомых.

Шершни по отношению к человеку – насекомые в целом не очень агрессивные. Находясь вдали от гнезда, они крайне редко начинают нападать первыми, более того, обычно эти хищники пытаются спастись бегством, улететь от ловящего их человека. Шершни атакуют только тогда, когда защищают свое жилище или понимают, что скрыться от преследователя невозможно.

Таким образом, и бороться с шершнями на дачном участке или пасеке необходимо исключительно лишь в тех случаях, когда они либо представляют опасность для людей, либо охотятся на медоносных пчел.

Если один или несколько шершней просто залетают на огород с целью поиска пищи – это для хозяина участка будет только благом, ведь, добывая еду, эти хищники убивают многих сельскохозяйственных вредителей. Но в случае обустройства насекомых непосредственно на участке или – что еще опаснее – в хозяйственной постройке, необходимо как можно скорее продумать, как вывести шершней и удалить их гнездо быстро и без риска для здоровья.

Бороться с шершнями можно самостоятельно.

Итак, как бороться с ними?

В большинстве случаев борьба с шершнями на даче состоит из трех этапов: для начала находится место расположения гнезда, далее уничтожаются все взрослые особи и, наконец, осуществляется устранение самого жилища.

В ряде случаев достаточно эффективной оказывается специальная ловушка для ос и шершней. Однако стоит заметить, что ее использование целесообразно лишь при определенных условиях.

В самом простом случае, когда гнездо находится под потолком хозяйственной постройки, используют обычное ведро, в которое предварительно наливают воду, а после погружают в нее жилище шершней. Далее эту емкость прижимают к потолку и подпирают снизу бруском или стремянкой. В результате таких действий все шершни в гнезде гибнут в течение получаса.

Уничтожить шершней на даче можно также с помощью бензина или керосина. Для этого нужно полить гнездо жидкостью либо поджечь его, что

будет гарантировать истребление всей семьи сразу. Но это в том случае, если не навредите свою жилью.

Еще один способ выведения шершней – опрыскивание гнезда инсектицидным средством. Для устранения хищников инсектицид наливают в пакет и оборачивают им гнездо таким образом, чтобы осы не смогли выбраться наружу. После остается только дождаться, когда все шершни погибнут.

Бороться с шершнями самостоятельно можно разными способами: они все достаточно просты в реализации, но, тем не менее, опасны, т.к. всегда существует вероятность быть ужаленным.

Если вы понимаете, что не справитесь собственными силами, обратитесь в санстанцию либо в МЧС по номеру «101» либо «112».