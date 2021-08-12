Определено место для проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе

Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 2503 от 27 июля 2021 года

Об определении рекомендованного места для проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе

На основании части второй статьи 2 Закона Республики Беларусь от 24 мая 2021 года № 108-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь», части второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114-З «О массовых мероприятиях» Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить в Пуховичском районе рекомендованным местом для проведения массовых мероприятий городской стадион (асфальтированная площадка перед административным зданием), расположенный по улице Стадионная, 4 города Марьина Горка. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Пухавіцкія навіны», на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета (далее — райисполком). Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел внутренних дел райисполкома (Смирнов В.Е.). Признать утратившим силу решение райисполкома от 30 марта 2017 года № 969 «Об определении постоянного места проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе».

Председатель В.М. КОЛЕДА.

Управляющий делами Л.А. БЕЛЬСКАЯ.