Общество 

Определено место для проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе

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Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 2503 от 27 июля 2021 года 

Об определении рекомендованного места для проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе

На основании части второй статьи 2 Закона Республики Беларусь от 24 мая 2021 года № 108-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике  Беларусь»,  части  второй статьи 9 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года № 114-З «О массовых мероприятиях» Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Определить в Пуховичском районе рекомендованным местом для проведения массовых мероприятий городской стадион (асфальтированная площадка перед административным зданием), расположенный по улице Стадионная, 4  города Марьина Горка.
  2. Настоящее  решение  обнародовать  (опубликовать)  в  газете  «Пухавіцкія навіны», на официальном интернет-сайте Пуховичского районного исполнительного комитета (далее — райисполком).
  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности, отдел внутренних дел райисполкома (Смирнов В.Е.).
  4. Признать утратившим силу решение райисполкома от 30 марта 2017 года № 969 «Об определении постоянного места проведения массовых мероприятий в Пуховичском районе».

Председатель                                                               В.М. КОЛЕДА.

Управляющий делами                                         Л.А. БЕЛЬСКАЯ.

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