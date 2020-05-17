Определены места, где запрещено проведение пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году
Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 1645 от 13 мая 2020 года
«Об определении мест на территории Пуховичского района, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году»
На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
- Определить места в Пуховичском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
1.1. на объектах железнодорожного транспорта:
посадочные платформы станций, остановочных пунктов, расположенных на территории Пуховичского района;
1.2. на остановочных пунктах общественного транспорта, расположенных на территории Пуховичского района (в пределах посадочных платформ).