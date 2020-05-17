Важное Выборы-2020 

Определены места, где запрещено проведение пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году

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Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 1645 от 13  мая  2020 года

«Об определении мест на территории Пуховичского района, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году»

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет  РЕШИЛ:

  1. Определить места в Пуховичском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей  по  выдвижению  кандидатов в  Президенты  Республики  Беларусь:

1.1. на объектах железнодорожного транспорта:

посадочные платформы  станций, остановочных пунктов, расположенных на территории Пуховичского района;

1.2. на остановочных пунктах общественного  транспорта, расположенных  на  территории  Пуховичского  района (в пределах посадочных платформ).

 

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