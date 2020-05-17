Определены места, где запрещено проведение пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году

Решение Пуховичского районного исполнительного комитета № 1645 от 13 мая 2020 года

«Об определении мест на территории Пуховичского района, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году»

На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Определить места в Пуховичском районе, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

1.1. на объектах железнодорожного транспорта:

посадочные платформы станций, остановочных пунктов, расположенных на территории Пуховичского района;

1.2. на остановочных пунктах общественного транспорта, расположенных на территории Пуховичского района (в пределах посадочных платформ).