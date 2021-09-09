Определены победители отборочного этапа конкурса профессионального мастерства

В Минской региональной таможне состоялся отборочный этап конкурса профессионального мастерства должностных лиц таможенных органов.

Участие в нем приняли 14 сотрудников таможни, которые определяли лучших в трех номинациях. Отборочный этап был представлен теоретической и практической частями.

Теоретическая часть конкурса проводилась в форме тестирования из 50 вопросов, подготовленного ведомственным Институтом. Практическая часть содержала наиболее сложные в профессиональном отношении вопросы и ситуации, часто встречающиеся в практике таможенных органов, предполагающие наличие глубоких знаний нормативных правовых актов, умений принимать нестандартные решения, компетентность, эрудицию, логическое мышлений.

В номинации «Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза» наилучший результат показала Полина Баслык (главный инспектор ОТОиК №4 МТП).

Лучшей в номинации «Тарифное регулирование. Таможенные платежи» стала Юлия Ставская (старший инспектор ОТРег). Наибольшее количество баллов в номинации «Преступление, производство по делам о которых отнесено к компетенции таможенных органов Республики Беларусь и административные правонарушения, ведение административного процесса по которым отнесено к компетенции таможенных органов Республики Беларусь» набрала Наталья Шумская (главный инспектор ОТР).

В завершении отборочного конкурса начальник таможни Сергей Иванов поблагодарил всех сотрудников за участие, вручил победителям сертификаты и пожелал им успешно представить таможенный орган на финальном этапе, проведение которого запланировано 20-21 сентября на базе УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь».