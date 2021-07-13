Опреративно-дежурной службе МВД Беларуси исполнилось 55 лет!

В этом году, 12 июля, оперативно-дежурной службе МВД Беларуси исполняется 55 лет. В 1966 году она была организована как отдельное самостоятельное подразделение. Если позвонить по номеру102, нам наверняка ответит один из ее сотрудников. Он внимательно выслушает и примет все необходимые меры для оказания помощи.

Перечень основных задач оперативно-дежурной службы очень обширный. Сюда входит и мгновенное реагирование на поступающие обращения, и разбирательство с правонарушителями, и дальнейшая доставка задержанных в изолятор временного содержания. Данное подразделение первым узнает о случившемся и реагирует соответствующим образом.

По словам начальника ОДС Пуховичского РОВД Юрия Хоронжина, обращения могут быть абсолютно разного характера.

В штате у нас 24 сотрудника. Звонки принимаем по двум линиям городской связи и на три мобильных телефона. В среднем за сутки поступает от сорока звонков. Да, в основном это сообщения о правонарушениях. Но бывает и такое, что кому-то что-то показалось, кто-то что-то не так понял, или вовсе звонят уточнить какую-либо информацию. Например, расписание электропоездов. В таких случаях проявляются главные качества наших сотрудников, а именно выдержка и терпение. Любое обращение требует от нас детального рассмотрения и должного реагирования. Случиться может всякое, и понять, почему человек звонит именно нам, прямая обязанность нашего сотрудника. Изо дня в день мы обрабатываем поступающую информацию, выезжаем на места происшествия, принимаем заявления граждан. Каждый случай практически всегда представляет собой ситуацию, в которой человек попал в беду и ему требуется помощь. Бывает, что все заканчивается хорошо. Вот, например, в прошлом году от граждан поступило сообщение об обнаружении во время строительства дома на своем участке боевой мины времен ВОВ. Наше подразделение сразу направило группу сотрудников. Было выставлено оцепление. Приехавший сотрудник военкомата подтвердил опасения. Была вызвана саперная группа из Минска, но приехать она смогла только на следующий день. Оцепление простояло около суток. После осмотра саперы вздохнули с облегчением, поскольку мина оказалась автомобильным диском. В итоге ситуация комичная, однако тогда было не смешно. Из нее можно сделать вывод о том, что наши сотрудники находились в максимальной близости от очага опасности и первыми были подвержены риску. Летом нагрузка увеличивается. Много людей приезжают на дачи, в деревни к бабушкам и родственникам. Сельская местность оживает. Бабушкам может что-то показаться. В таких ситуациях мы начинаем детально расспрашивать, что случилось, что они видят и т.д. На улицах очень много детей. Нагрузка в летний период увеличивается не только на нашу службу, но и в целом на всю систему МВД.

Станислав БЕЛОУСОВ.