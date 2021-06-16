Опрос: Решим судьбу орудия вместе!
В ходе обсуждения вопроса о месте размещения 120-миллиметровой гаубицы предложения поступали на адрес электронной почты газеты «Пухавіцкія навіны», в качестве комментариев на сайт, странички газеты в соцсетях. Жители города предложили следующие варианты размещения орудия:
- На Аллее воинской Славы.
- Возле железнодорожного переезда.
- При въезде в Марьину Горку на кольце возле опытно-экспериментального завода — там, где орудие было установлено первоначально.
- В сквере у могилы Героя Советского Союза Василия Токарева.
Давайте выбирать!