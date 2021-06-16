Взгляд Общество 

Опрос: Решим судьбу орудия вместе!

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В ходе обсуждения вопроса о месте размещения 120-миллиметровой гаубицы предложения поступали на адрес электронной почты газеты «Пухавіцкія навіны», в качестве комментариев на сайт, странички газеты в соцсетях.  Жители города предложили следующие варианты размещения орудия:

  1. На Аллее воинской Славы.
  2. Возле железнодорожного переезда.
  3. При въезде в Марьину Горку на кольце возле опытно-экспериментального завода — там, где орудие было установлено первоначально.
  4. В сквере у могилы Героя Советского Союза Василия Токарева.

Давайте выбирать!

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