Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, днем во многих районах — до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем — от плюс 13 по северу до 20 градусов тепла по югу страны.