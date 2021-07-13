Коротко о разном 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля из-за жары

86 Redactor Комментариев нет

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля из-за жары, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник, 12 июля, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по востоку страны местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 16-22, местами 13-15 градусов тепла. Днем будет плюс 29-34, в отдельных районах 35-36 градусов тепла.

Вам также может понравиться

5 пар выбрали для свадьбы дату-палиндром

Redactor 0

Возгорание возникло из… холодильника

Redactor 0

Тарифная ставка первого разряда с 1 мая увеличится

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿