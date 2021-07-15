Коротко о разном 

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. В восточных, а ночью и в центральных районах страны, пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, в отдельных районах — плюс 35-36.

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